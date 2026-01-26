Eyüpspor: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini; 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder attı. Eyüpspor'un golleri ise; 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 33 puana yükseldi. Eyüpspor ise 15 puana çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
6. dakikada Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda Beşiktaş, maçta gol perdesini açtı. 21. dakikada Umut Bozok'un golü VAR'da yapılan inceleme sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarı 1-0 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
57. dakikada Eyüpspor, Umut Bozok'un golüyle skora dengeyi getirdi. 65. dakikada ise penaltı vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba skoru 2-1'e getirdi. 76. dakikada Beşiktaş Cengiz Ünder'in golüyle yeniden beraberliği yakaladı. 90+4. dakikada Umut Bozok'un attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 2-2 sona erdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş, 33 puana yükseldi. Eyüpspor ise 15 puana çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Eyüpspor ise Alanyaspor'a konuk olacak.
ORKUN KÖKÇÜ, BEŞİKTAŞ'TA İLKİ YAŞADI
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Orkun Kökçü, siyah-beyazlılarda ilki yaşadı.
Milli futbolcu, Eyüpspor karşısında 6. dakikada ağları havalandırdı.
Orkun, bu golle birlikte Beşiktaş kariyerinde ilk kez fileleri sarstı.
25 yaşındaki futbolcu, golünün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.
Orkun Kökçü, Nisan 2025'ten bu yana ilk kez bir lig karşılaşmasında gol sevinci yaşadı.
ABRAHAM KADRODA YER ALMADI
Beşiktaş'ta gün içerisinde bonservisi Roma'dan alınan Tammy Abraham, Eyüpspor maçının kadrosunda yer almadı.
Siyah-beyazlı takımdan ayrılacağı konuşulan İngiliz santrforun yerine eflatun-sarılı ekibe karşı rakip kaleye en yakın olarak El Bilal Toure oynadı.
Abraham, Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 26 maçta 13 kez rakip ağları sarsmıştı.
JOTA SILVA, 3 MAÇ SONRA 11'DEYDİ
Beşiktaş'ın kanat oyuncusu Jota Silva, ligde 3 maç sonra ilk 11'de yer aldı.
Sezonun ilk yarısında son olarak Gaziantep FK karşısında ilk 11'de görev yapan Portekizli oyuncu, yaşadığı sakatlıktan dolayı Trabzonspor ve Çaykur Rizespor maçlarında formasından uzak kaldı.
Jota Silva, geçen hafta oynanan müsabakada 79. dakikada Vaclav Cerny'nin yerine oyuna dahil olmuştu.
TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI PROTESTO EDİLDİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen eyleme tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, sınır hattında terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin olaya "Bayrağa uzanan eller kırılsın" tezahüratında bulundu.
Ayrıca karşılaşmadan önce Beşiktaşlı futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada kaleci Jankat Yılmaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Metehan Altunbaş'ın ceza sahası girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta açıyı kapatan kaleci Ersin Destanoğlu, gole izin vermedi.
6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında kaleci Jankat Yılmaz'ın oyun kurmak isterken yaptığı hata sonucunda rakip yarı alanın ortalarında topu önüne alan Orkun Kökçü'nün uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
21. dakikada Eyüpspor atağında ceza sahası dışında Taşkın İlter'in kale önüne havadan gönderdiği topu tek yumrukla ulaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu'nun ıskaladığı meşin yuvarlak Umut Bozok'un önünde kalırken, oyuncu topu ağlara gönderdi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun ardından orta yuvarlağı gösterirken VAR'da yapılan inceleme sonrasında Umut Bozok'un ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Talha Ülvan'ın sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu topu yatarak çıkarırken, daha sonra kaleciden seken meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
Beşiktaş, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.
52. dakikada Eyüpspor direği geçemedi. Sağ kanattan Emre Akbaba'nın ceza sahasına yaptığı ortaya altıpas gerisinde iyi yükselerek kafa vuruşunu yapan Metehan Altunbaş'ın şutunda top üst direkten oyun alanına döndü.
53. dakikada bu kez Beşiktaş direğe takıldı. Sol iç koridordan hızla ilerleyen Rıdvan Yılmaz'ın çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak üst direkte patladı.
55. dakikada Pintor'un pasıyla ceza sahası içinde penaltı noktasının solunda topla buluşan Metehan Altunbaş'ın yerden şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada Eyüpspor, beraberlik golünü buldu. Onguene'nin pasıyla uzak mesafede topla buluşan Umut Bozok'un ceza yayı gerisinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.
63. dakikada Eyüpspor penaltı kazandı. Umut Bozok'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından Pintor, içeriye girerken Taylan Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada Emre Akbaba'nın kullandığı penaltıda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nun solundan filelerle buluştu: 2-1.
69. dakikada Orkun Kökçü'nün pasında sağ çaprazda topu önüne alan Cengiz Ünder'in ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Jankat Yılmaz, iyi uzandı ve meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Beşiktaş, eşitliği yakaladı. Rıdvan Yılmaz, sol kanattan taşıdığı topu son çizgiye inmeden kale önüne çevirdi. Savunmadan seken meşin yuvarlağı altıpas köşesinde önünde bulan Cengiz Ünder'in sol ayağıyla çektiği şutta top yan direğin içine çarparak filelere gitti: 2-2.