Eyüpspor: 2 - Beşiktaş: 2 | MAÇ SONUCU Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların gollerini; 6. dakikada Orkun Kökçü ve 76. dakikada Cengiz Ünder attı. Eyüpspor'un golleri ise; 57. dakikada Umut Bozok ve 65. dakikada Emre Akbaba'dan geldi. Bu sonucun ardından Beşiktaş, 33 puana yükseldi. Eyüpspor ise 15 puana çıktı.

