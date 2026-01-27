ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. ABD basınına konuşan Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söylerken, İran yakınlarına büyük bir armada gönderdiklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair açıklamalarda bulundu.
ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan Trump, İran yakınlarına büyük bir armada gönderdiklerini dile getirirken, durumun belirsiz olduğunu ifade etti.
Venezuela açıklarına konuşlandırılan filodan daha büyük bir filonun İran yakınlarına konuşlandırıldığını belirten Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar, konuşmak istiyorlar." diye konuştu.
Axios'un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump, İran konusunda henüz nihai kararını vermedi. Trump, hafta boyunca bu konuda görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.
Donald Trump, büyük bir filonun İran yakınlarına gönderildiğini ifade ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücünün Orta Doğu'da konuşlandırıldığını bildirdi.
Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "bölgede güvenliği ve istikrarı desteklemek" üzere Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, büyük bir filonun İran'a doğru ilerlediğini dile getirmişti.
Donald Trump, "İran'a doğru ilerleyen büyük bir gücümüz var. Hiçbir şey olmasını istemem. Ancak onları yakından takip ediyoruz." diye konuşmuştu.
ABD Başkanı ayrıca, "Büyük bir armadaya sahibiz. Büyük armada, İran yönünde ilerliyor. Belki de kullanmamız gerekmeyecek. Göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir