ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan Trump, İran yakınlarına büyük bir armada gönderdiklerini dile getirirken, durumun belirsiz olduğunu ifade etti.

Venezuela açıklarına konuşlandırılan filodan daha büyük bir filonun İran yakınlarına konuşlandırıldığını belirten Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Bunu biliyorum. Birçok kez aradılar, konuşmak istiyorlar." diye konuştu.

Axios'un konuya dair bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Donald Trump, İran konusunda henüz nihai kararını vermedi. Trump, hafta boyunca bu konuda görüşmeleri sürdürmesi bekleniyor.

Donald Trump, büyük bir filonun İran yakınlarına gönderildiğini ifade ederken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücünün Orta Doğu'da konuşlandırıldığını bildirdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada, USS Abraham Lincoln'ün "bölgede güvenliği ve istikrarı desteklemek" üzere Orta Doğu'da konuşlandırıldığı ifade edildi.