Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz" | Dış Haberler

        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın ABD olmadan kendisini savunamayacağını dile getirdi. Rutte, "Eğer burada yine biri, AB'nin ya da Avrupa'nın bir bütün olarak ABD olmadan kendisini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam edebilir. Bunu yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 23:22 Güncelleme: 26.01.2026 - 23:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanındaki çabalarının NATO ile uyumlu olmasının kritik öneme sahip olduğunu belirterek, "NATO üyesi ancak AB üyesi olmayan müttefiklerin katkıları ve kabiliyetleri, ortak savunmamız açısından vazgeçilmezdir." dedi.

        Rutte, Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi ve Dış İlişkiler Komitesi toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Ukrayna'nın son 10 yılı aşkın sürenin "en sert kışını" yaşadığına dikkati çeken Rutte, Rusya'nın, sivil altyapıyı yoğun biçimde hedef almaya devam ettiğini, Ukraynalıların kelimenin tam anlamıyla dondurucu soğukta kaldığını kaydetti.

        Rutte, bu süreçte ABD öncülüğündeki barış görüşmelerinin devam ettiğini, İngiltere ve Fransa’nın öncülüğünde oluşturulan Gönüllüler Koalisyonu'nun da güçlü güvenlik garantilerinin sağlanmasına yönelik çabalara öncülük ettiğini ifade etti.

        REKLAM

        Söz konusu güvenlik garantilerinin, olası bir barış anlaşması ya da uzun vadeli bir ateşkes sonrasında Rusya'nın Ukrayna’ya bir daha asla saldırmaya teşebbüs etmemesini sağlamak açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Rutte, "Çünkü bu garantiler sayesinde, Rusya, böyle bir girişimin hiçbir şansı olmadığını bilecektir." dedi.

        Rutte, AB'nin Ukrayna için 90 milyar avroluk kredi paketinin öneminin altını çizerek, "Ancak bu noktada, söz konusu fonların nasıl kullanılacağı konusunda esnekliğin sağlanması ve AB düzeyinde aşırı kısıtlayıcı olunmaması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim." diye konuştu.

        NATO Genel Sekreteri, "Avrupa şu anda kendi savunma sanayisini inşa ediyor ve bu son derece önemlidir. Ancak mevcut durumda Ukrayna, bugün kendisini savunabilmesi ve yarın caydırıcılık sağlayabilmesi için ihtiyaç duyduğu kapasiteyi tek başına karşılayabilecek durumda değildir." değerlendirmesinde bulundu.

        - "AB'nin savunma çabaları NATO ile uyumlu olmalı"

        Savunmaya yatırımın zorunlu olduğunu ve hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Rutte, güvenlik durumunun bunu gerektirdiğinin altını çizdi.

        Rutte, "Konuştuğumuz şu anda dahi güvenliğimize yönelik gerçek ve kalıcı tehditlerle karşı karşıyayız." dedi.

        REKLAM

        Aynı zamanda ortak güvenlik yükünün büyük bir kısmını ABD’nin taşımasına izin verilen dönemin sona erdiğini belirten Rutte, "Avrupa ve Kanada’nın kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi adil ve yerindedir." diye konuştu.

        Müttefiklerin savunma alanındaki çabalarını artırması ve hızlandırmasının kendisi ve NATO açısından mutlak öncelik olması gerektiğine dikkati çeken Rutte," Temmuz ayında Ankara’da yapılacak bir sonraki zirveye hazırlanırken bu konuya odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Rutte, daha yetkin bir Avrupa savunmasının da hayati öneme sahip olduğunu belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

        "Avrupa Birliği’nin savunma alanındaki çabalarının NATO ile uyumlu olması da bir o kadar kritik öneme sahiptir. Bu çabalar, NATO’da halihazırda yaptıklarımızı ve sahip olduklarımızı tamamlamalıdır. Standartlar, yapılar ve prosedürler açısından NATO’nun denenmiş ve kendini kanıtlamış bir sistemi vardır. Ayrıca NATO üyesi ancak AB üyesi olmayan müttefiklerin katkıları ve kabiliyetleri, ortak savunmamız açısından vazgeçilmezdir."

        REKLAM

        Rutte, bu nedenle "pratik ve gerçekçi" olunması gerektiğinin altını çizerek, NATO ve AB’nin kendi güçlü yönlerini daha iyi kullanması, ortak finansman kaynaklarından daha fazla yararlanması, tek bir kuvvet yapısı ve İttifak genelinde sahip olunan büyük sanayi ve inovasyon kapasitesinin devreye sokulması gerektiğini dile getirdi.

        NATO Genel Sekreteri, "Avrupa’yı güvende tutmanın tek yolu budur." vurgusunu yaptı.

        AB’ye üye 23 ülkenin aynı zamanda NATO üyesi olduğunu ve bunun AB nüfusunun yüzde 96’sının NATO içinde olduğu anlamına geldiğini ifade eden Rutte, buna ek olarak, çoğu Avrupa’da yer alan ancak AB üyesi olmayan 9 NATO ülkesi daha bulunduğunu belirtti.

        Rutte, "Yani AB ile NATO arasında büyük bir örtüşme vardır. Görev paylaşımının doğru şekilde yapılması halinde, her zamankinden daha güçlü olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

        "Avrupa savunma gücü oluşturulması fikri ciddi mükerrerlik yaratır"

        NATO içinde “Avrupa ayağı” kavramına ilişkin soruları yanıtlayan Rutte, "Bana göre 'Avrupa ayağı' biraz içi boş bir ifade. Sanırım burada kastedilen, her bir ulusal ordunun yanı sıra bir tür Avrupa savunma gücü oluşturulması fikri. Elbette bu, Avrupalı ülkelerin vereceği bir karardır. Ancak bunun ciddi bir mükerrerlik yaratacağını düşünüyorum. Eğer bunu yapmak istiyorsanız, size şimdiden kolaylıklar dilerim. Çünkü halihazırda yürütülenlerin üzerine bir de üniformalı kadın ve erkeklerden oluşan ikinci bir yapı inşa etmeniz gerekecek ve bu da işleri daha karmaşık hale getirecektir. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in bundan memnuniyet duyacağını düşünüyorum. O nedenle bir kez daha düşünün." şeklinde konuştu.

        REKLAM

        Rutte, diğer taraftan Avrupa’nın güçlü olduğu alanlara, NATO’nun ise kendi güçlü yönlerine yoğunlaşmasının ideal olacağını dile getirdi.

        NATO Genel Sekreteri, "Eğer burada yine biri, AB'nin ya da Avrupa’nın bir bütün olarak ABD olmadan kendisini savunabileceğini düşünüyorsa, hayal kurmaya devam edebilir. Bunu yapamayız. Birbirimize ihtiyacımız var." dedi.

        "Bu yarışı kaybedersiniz"

        Avrupa gibi ABD'nin de NATO'ya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Rutte, Avrupa'nın tek başına hareket etmesi için yüzde 5 savunma harcamasının yeterli olmayacağını, bu oranın yüzde 10'a çıkmak zorunda kalacağını belirtti.

        Rutte, Avrupa'nın kendi nükleer kapasitesini inşa etmesi gerekeceğini, bunun da milyarlarca avroya mal olacağını vurgulayarak, "Bu yarışı kaybedersiniz ve böyle bir senaryoda, özgürlüğümüzün nihai güvencesi olan ABD’nin nükleer şemsiyesini de kaybedersiniz. O yüzden, buyurun, bol şans." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kahramanmaraşta bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılanan hemşire tutuklandı

        (AA) - Kahramanmaraşta, 2021 yılında hastanede bir bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında tutuklama kararı verilen hemşire, Afyonkarahisarın Dinar ilçesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 2021de henüz 5 günlü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        Beşiktaş'ta rota Luis Henrique!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        "Şapkadan tavşan çıkmaz!"
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi