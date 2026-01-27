"Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
Aksaray'da, para ve sigara istediği 15 yaşındaki Y.K.'yi olumsuz cevap alınca, pompalı av tüfeğiyle başından ve sol omzundan yaralayan aynı yaştaki A.K. ile olay anında yanında olan A.O. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri belirtildi
Aksaray'da kan donduran olay, saat 17.00 sıralarında, Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. A.K. (15), arkadaşı A.O. (15) ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nin (15) yanına yaklaştı.
ÇOCUKTAN SİGARA VE PARA İSTEDİLER
DHA'daki habere göre iki çocuk, iddiaya göre akranları Y.K.'den sigara ve para istedi. Y.K. bu istediği reddedip, yoluna devam etti.
POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI
Motosikletle Y.K.'nin arkasından gelen çocuklardan A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve sol omzuna isabet ettiği Y.K., yaralandı.
ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.K., ilk ifadesinde, "Benden sigara ve para istediler. Olumsuz cevap verince bana ateş ettiler" dedi.
İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bu arada 2 şüpheli, Sultanhanı ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.
15 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanırken, A.O. adil kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.K.'nin daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.