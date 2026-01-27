Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aksaray haberleri: "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!

        Aksaray'da, para ve sigara istediği 15 yaşındaki Y.K.'yi olumsuz cevap alınca, pompalı av tüfeğiyle başından ve sol omzundan yaralayan aynı yaştaki A.K. ile olay anında yanında olan A.O. yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 08:13 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aksaray'da kan donduran olay, saat 17.00 sıralarında, Pınar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. A.K. (15), arkadaşı A.O. (15) ile motosikletle gezerken, yolda karşılaştıkları Y.K.'nin (15) yanına yaklaştı.

        ÇOCUKTAN SİGARA VE PARA İSTEDİLER

        DHA'daki habere göre iki çocuk, iddiaya göre akranları Y.K.'den sigara ve para istedi. Y.K. bu istediği reddedip, yoluna devam etti.

        POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

        Motosikletle Y.K.'nin arkasından gelen çocuklardan A.K., pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların başına ve sol omzuna isabet ettiği Y.K., yaralandı.

        REKLAM

        ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırganlar, motosikletle kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Y.K., ilk ifadesinde, "Benden sigara ve para istediler. Olumsuz cevap verince bana ateş ettiler" dedi.

        İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Bu arada 2 şüpheli, Sultanhanı ilçesinde yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadesinde Y.K.'yi tanıdıklarını ve olaydan önce sanal medya platformunda tartıştıklarını söyledikleri öğrenildi.

        15 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklanırken, A.O. adil kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan A.K.'nin daha önceden 15 farklı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı, Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selahattin Yiğit (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, "Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza old...
        #Aksaray
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!