Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı, Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) hayatını kaybettiği kazada yaralanan ve 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Selahattin Yiğit (28), tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde, "Yollar ıslaktı, araç kaydı ve kaza oldu. Kendi kontrolüm dışında meydana geldi" dediği öğrenilen sürücü tutuklandı. (DHA)