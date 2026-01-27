Habertürk
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası! Şüpheliler deşifre edildi! | Son dakika haberleri

        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası! Şüpheliler deşifre edildi!

        Kocaeli'de inanılmaz bir operasyona imza atıldı. Kentte bir iş insanı ve doktora suikast planlandığı iddia edildi ve şüpheliler deşifre edildi. Düzenlenen operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, azmettiricilerin kiralık tetikçi ile buluştuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 09:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:58
        İş insanı ve doktora suikast planı iddiası!
        Kocaeli'de bir iş insanına ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki doktor B.U. ile iş insanı S.D'nin tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        KORUMAYA ALINDILAR

        Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı. Ekiplerin Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda İ.G, E.Ö, K.Ö, K.F.G, tetikçi olduğu öne sürülen G.M.K. ve zanlıların bağlantı kurduğu S.A. gözaltına alındı.

        2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgulamaları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.A. ve K.F.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada, tetikçi olduğu ileri sürülen G.M.K. ile bazı şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

