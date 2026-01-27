Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın haberleri: Üvey babayı öldüren darp | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Üvey babayı öldüren darp ve kalp krizi!

        Aydın'da, Sercan Karataş ile 57 yaşındaki üvey babası Nurettin Aslıhan arasında yaşanan tartışma sokağa taştı. Yere yığılıp kalp krizinden hayatını kaybeden Aslıhan'ın vücudunda darp izleri saptandı. Sercan Karataş, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 07:26 Güncelleme: 27.01.2026 - 07:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın'da olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan (57) ile üvey oğlu Sercan Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya çıktı.

        KAVGA SOKAĞA TAŞTI BABA YERE YIĞILDI

        DHA'daki habere göre büyüyen tartışma, sokağa taştı, kavga çıktı. Kavga sırasında fenalaşan Aslıhan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Nurettin Aslıhan, 57 yaşında hayatını kaybetti.
        Nurettin Aslıhan, 57 yaşında hayatını kaybetti.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Aslıhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, Karataş'ı gözaltına aldı.

        PARA TARTIŞMASI YAŞANMIŞ

        Sercan Karataş ifadesinde, annesiyle üvey babası arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü, bu nedenle tartışmaya kendisinin de dahil olduğunu söyledi.

        "KASTEN ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN" TUTUKLANDI

        Karataş, ifadesinin devamında Aslıhan'ı darp etmediğini ileri sürüp, üvey babasının daha önce de kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu ifade etti. İşlemleri tamamlanan Sercan Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sincap yavrusu "Yoda", veterinerler gözetiminde doğada hayatta kalmayı öğreniyor

        (AA) Batmanda doğal koşullar dışında üretilen ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi için Ankaraya getirilen sincap "Yoda", veteriner hekimlerin anne şefkatini aratmayan bakımı ve özel rehabilitasyon süreciyle doğal yaşama yeniden adapte ediliyor.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Antalya’da fırtına, sel, hortum!
        Antalya’da fırtına, sel, hortum!
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        "Avrupa, ABD olmadan kendisini savunamaz"
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        Sergen Yalçın: Bunlar futbolda olağan şeyler
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Gol düellosunda kazanan çıkmadı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Şefkat TIR'ları yola çıktı
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Ordu'da ev yangını sonrası esrarengiz olay
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        Eski sevgilisini öldürdü: Amacım korkutmaktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Rojin'den ebeveynlere tavsiyeler... Yürek yakan video ortaya çıktı!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş, Abraham'ı KAP'a bildirdi!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Sosyal medyadaki viral videoya dikkat! Kalp krizinden korumuyor
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Otomotivde yeni rekor beklentisi
        Otomotivde yeni rekor beklentisi