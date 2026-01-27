Aydın'da olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan (57) ile üvey oğlu Sercan Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya çıktı.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI BABA YERE YIĞILDI

DHA'daki habere göre büyüyen tartışma, sokağa taştı, kavga çıktı. Kavga sırasında fenalaşan Aslıhan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nurettin Aslıhan, 57 yaşında hayatını kaybetti.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Aslıhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, Karataş'ı gözaltına aldı.

PARA TARTIŞMASI YAŞANMIŞ

Sercan Karataş ifadesinde, annesiyle üvey babası arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü, bu nedenle tartışmaya kendisinin de dahil olduğunu söyledi.

"KASTEN ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN" TUTUKLANDI

Karataş, ifadesinin devamında Aslıhan'ı darp etmediğini ileri sürüp, üvey babasının daha önce de kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu ifade etti. İşlemleri tamamlanan Sercan Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.