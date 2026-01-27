Üvey babayı öldüren darp ve kalp krizi!
Aydın'da, Sercan Karataş ile 57 yaşındaki üvey babası Nurettin Aslıhan arasında yaşanan tartışma sokağa taştı. Yere yığılıp kalp krizinden hayatını kaybeden Aslıhan'ın vücudunda darp izleri saptandı. Sercan Karataş, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan tutuklandı
Aydın'da olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Nurettin Aslıhan (57) ile üvey oğlu Sercan Karataş arasında henüz bilinmeyen nedenle evde tartışmaya çıktı.
KAVGA SOKAĞA TAŞTI BABA YERE YIĞILDI
DHA'daki habere göre büyüyen tartışma, sokağa taştı, kavga çıktı. Kavga sırasında fenalaşan Aslıhan, yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Nurettin Aslıhan, 57 yaşında hayatını kaybetti.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nurettin Aslıhan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
ÜVEY OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Aslıhan'ın vücudunda darp izlerine rastlayan polis, Karataş'ı gözaltına aldı.
PARA TARTIŞMASI YAŞANMIŞ
Sercan Karataş ifadesinde, annesiyle üvey babası arasında para meselesi nedeniyle çıkan tartışmanın büyüdüğünü, bu nedenle tartışmaya kendisinin de dahil olduğunu söyledi.
"KASTEN ÖLÜME NEDEN OLMAKTAN" TUTUKLANDI
Karataş, ifadesinin devamında Aslıhan'ı darp etmediğini ileri sürüp, üvey babasının daha önce de kalp krizi geçirdiğini ve açık kalp ameliyatı olduğunu ifade etti. İşlemleri tamamlanan Sercan Karataş sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.