        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması - İş-Yaşam Haberleri

        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması: "Dönüm noktası niteliğinde"

        Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan ile Avrupa Birliği'nin serbest ticaret anlaşmasına vardığını açıkladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen konuya yönelik açıklamasında "Hindistan ile stratejik ilişkimizi daha da güçlendirerek devam edeceğiz, bu henüz başlangıç" derken Modi anlaşmayı 'dönüm noktası niteliğinde' olarak değerlendirdi

        Giriş: 27.01.2026 - 10:26 Güncelleme: 27.01.2026 - 10:31
        AB ile Hindistan arasında ticaret anlaşması
        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Salı günü Hindistan Enerji Haftası'nda yaptığı konuşmada, Hindistan ve Avrupa Birliği'nin 'dönüm noktası niteliğinde' bir serbest ticaret anlaşmasını imzaladığını söyledi.

        Modi, küresel GSYİH'nin yaklaşık yüzde 25'ini ve küresel ticaretin yaklaşık üçte birini temsil eden AB ile yapılan Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Hindistan'ın İngiltere ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile yaptığı anlaşmaları da destekleyeceğini söyledi.

        Uzun zamandır yapılması beklenen ticaret anlaşmasının Trump'ın küresel ticaret alanında attığı tarife adımlarına karşı tarafların daha dirençli olmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

        Anlaşmanın, jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde ticari bağların gerildiği bir zamanda 2 milyar kişilik bir pazar oluşturacağı da öngörülüyor.

        Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ise konuya yönelik açıklamasında "Hindistan ile stratejik ilişkimizi daha da güçlendirerek devam edeceğiz, bu henüz başlangıç" dedi.

        Hindistan'ın altı büyük AB pazarına (Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve Belçika) yaptığı toplam ihracat, Aralık ayında sona eren 9 aylık dönemde 43,8 milyar dolar olurken, yalnızca ABD'ye yapılan ihracat 65,88 milyar dolardı. Uzmanlar, Hindistan'ın AB ile yaptığı anlaşmanın önemli bir dönüm noktası olmasına rağmen, Hindistan-ABD anlaşmasına duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmayacağını belirtti.

