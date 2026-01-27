Habertürk
        Haberler Dünya Beyaz Saray: Trump, Minnesota'daki kaos ve direnişin bitmesini istiyor | Dış Haberler

        Beyaz Saray: Trump, Minnesota'daki kaos ve direnişin bitmesini istiyor

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Minnesota'daki olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın umudu, isteği ve talebi, direniş ve kaosun sona ermesidir" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 07:32 Güncelleme: 27.01.2026 - 07:32
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump ile Minnesota Valisi Tim Walz arasındaki görüşmeyi "yapıcı" şeklinde tanımlarken, "Başkan Trump'ın umudu, isteği ve talebi, direniş ve kaosun sona ermesidir." dedi.

        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, son günlerin tartışmalı başlığı olan Minnesota'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Leavitt, Başkan Donald Trump dahil yönetimdeki hiç kimsenin "Amerika'nın caddelerinden insanların öldürüldüğünü görmek istemediğini" dile getirerek, Minnesota'da ikinci kez bir Amerikalının güvenlik güçlerince vurularak öldürülmesi olayından "üzüntü duyduklarını" belirtti.

        Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından öldürülen Amerikalı hemşire Alex Pretti'yi "yerli terörist" olarak tanımlaması konusundaki soruları da yanıtlayan Leavitt, bu konuda farklı bir dil kullandı.

        Miller'ın sözleriyle ilgili doğrudan yargı bildiren bir ifade kullanmayan Leavitt, Trump'ın bu tür bir ifadeyi kullanmadığını vurgulamakla yetindi.

        Pretti'nin öldürülmesinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer ilgili güvenlik birimlerince şu an soruşturulduğunu anlatan Leavitt, Trump'ın soruşturmanın net bir şekilde tamamlanmasını istediğini aktardı.

        TRUMP'TAN WALZ'A "İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞALIM" MESAJI

        Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump'ın umudu, isteği ve talebi, direniş ve kaosun bugün sona ermesidir. Bu nedenle Başkan Trump bu sabah Minnesota Valisi Waltz ile doğrudan görüştü ve eyalette kanun ve düzeni yeniden tesis etmek için açık bir yol haritası çizdi." şeklinde konuştu.

        Trump'ın bu noktada Demokrat Vali'den üç başlıkta açık bir işbirliği istediğini kaydeden Leavitt, bu başlıkları şu şekilde tanımladı:

        "Birincisi, Vali Walz, şu anda hapishanelerinde ve cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm suçlu yasa dışı göçmenleri, aktif arama emri bulunan veya bilinen suç geçmişi olan tüm yasa dışı göçmenlerle birlikte federal makamlara teslim etmelidir. İkincisi, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanan tüm yasa dışı göçmenleri teslim etmeyi kabul etmelidir. Üçüncüsü, yerel polis, özellikle şiddet suçları nedeniyle aranan yasa dışı göçmenlerin yakalanması ve gözaltına alınmasında federal kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalıdır."

        Pretti'nin ICE görevlileri tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturma tamamlanana kadar bu konuda çok fazla yorum yapmayacağını belirten Leavitt, Amerikalı hemşirenin ölümünden dolayı üzgün olduklarını ve ailesine baş sağlığı dilediklerini belirtti.

        Leavitt, Trump'ın Amerikalı hemşirenin öldürülmesi olayına ilişkin duygu ve düşüncelerinin ısrarla sorulması üzerine, "Başkan Trump, bu soruşturmanın devam etmesi ve soruşturmadaki gerçeklerin hızlıca ortaya çıkmasını istemektedir." değerlendirmesini yaptı.

        NE OLMUŞTU?

        Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

        İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü. Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

        Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

