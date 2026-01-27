Beyaz Saray: Trump, Minnesota'daki kaos ve direnişin bitmesini istiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump ile Minnesota Valisi Tim Walz arasındaki görüşmeyi "yapıcı" şeklinde tanımlarken, "Başkan Trump'ın umudu, isteği ve talebi, direniş ve kaosun sona ermesidir." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, son günlerin tartışmalı başlığı olan Minnesota'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Leavitt, Başkan Donald Trump dahil yönetimdeki hiç kimsenin "Amerika'nın caddelerinden insanların öldürüldüğünü görmek istemediğini" dile getirerek, Minnesota'da ikinci kez bir Amerikalının güvenlik güçlerince vurularak öldürülmesi olayından "üzüntü duyduklarını" belirtti.

Trump'ın Politika ve İç Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Stephen Miller'ın, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisi tarafından öldürülen Amerikalı hemşire Alex Pretti'yi "yerli terörist" olarak tanımlaması konusundaki soruları da yanıtlayan Leavitt, bu konuda farklı bir dil kullandı.

Miller'ın sözleriyle ilgili doğrudan yargı bildiren bir ifade kullanmayan Leavitt, Trump'ın bu tür bir ifadeyi kullanmadığını vurgulamakla yetindi.

Pretti'nin öldürülmesinin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer ilgili güvenlik birimlerince şu an soruşturulduğunu anlatan Leavitt, Trump'ın soruşturmanın net bir şekilde tamamlanmasını istediğini aktardı. TRUMP'TAN WALZ'A "İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞALIM" MESAJI Beyaz Saray Sözcüsü, "Başkan Trump'ın umudu, isteği ve talebi, direniş ve kaosun bugün sona ermesidir. Bu nedenle Başkan Trump bu sabah Minnesota Valisi Waltz ile doğrudan görüştü ve eyalette kanun ve düzeni yeniden tesis etmek için açık bir yol haritası çizdi." şeklinde konuştu. Trump'ın bu noktada Demokrat Vali'den üç başlıkta açık bir işbirliği istediğini kaydeden Leavitt, bu başlıkları şu şekilde tanımladı: REKLAM "Birincisi, Vali Walz, şu anda hapishanelerinde ve cezaevlerinde tutuklu bulunan tüm suçlu yasa dışı göçmenleri, aktif arama emri bulunan veya bilinen suç geçmişi olan tüm yasa dışı göçmenlerle birlikte federal makamlara teslim etmelidir. İkincisi, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri tarafından tutuklanan tüm yasa dışı göçmenleri teslim etmeyi kabul etmelidir. Üçüncüsü, yerel polis, özellikle şiddet suçları nedeniyle aranan yasa dışı göçmenlerin yakalanması ve gözaltına alınmasında federal kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalıdır."