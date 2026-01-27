Çinli dev şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

Çinli Anta Sports Products, Alman spor giyim devi Puma'nın yüzde 29,06'luk hissesinin 1,5 milyar euro karşılığında Pinault ailesinden satın alınacağını ve böylece şirketin Puma'nın en büyük hissedarı olacağını açıkladı.

Hong Kong borsasında işlem gören şirket, hisse başına 35 euro nakit ödeme yapacak. Bu, Puma'nın Pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 21,63 euro'ya kıyasla yüzde 62'lik bir prim anlamına geliyor.

Anta hisseleri, Salı günü seans ortasında yüzde 1,3 artış gösterdi; daha önceki işlemlerde ise yüzde 3,4'lük bir sıçrama kaydetti.

Hisse satışı, Alman firmasının Nike ve Adidas karşısında pazar payı kaybettikten sonra toparlanma çabası içinde olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ayrıca uzmanlara göre adım, New Balance ve Hoka gibi hızla büyüyen markalarla da rekabet edileceği dönemde önemli bir hamle olarak tanımlanıyor.

Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong yaptığı açıklamada "Puma'nın hisse senedi fiyatının son birkaç aydaki seyrinin, markanın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanıyoruz. Yönetim ekibine ve stratejik dönüşümüne güveniyoruz" dedi.

Anlaşmanın, Anta'nın çok markalı stratejisini genişletmesiyle birlikte Puma'nın Çin anakara pazarındaki satışlarını artırmasına yardımcı olması bekleniyor. Bu satın alma aynı zamanda Anta'nın daha küresel bir işletme olma arayışına da katkı sağlayacak .

Anta; Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport ve Maia Active markalarının da sahibi konumunda. Ayrıca Salomon, Wilson, Peak Performance ve Atomic markalarını bünyesinde barındıran

Amer Sports'un da en büyük hissedarı olarak öne çıkıyor.

Citigroup analistleri Salı günü yayınladıkları bir araştırma notunda, "Anta'nın satın alma sonrası güçlü icraatı ve operasyonel yetkilendirmesi, gelecekte Puma işletmesinin yeniden canlandırılmasına olan güvenimizi de artırdı " dedi.