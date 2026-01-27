Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.177,32 %1,42
        DOLAR 43,3928 %0,06
        EURO 51,5927 %0,09
        GRAM ALTIN 7.092,37 %0,66
        FAİZ 34,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 153,40 %1,40
        BITCOIN 88.227,00 %0,29
        GBP/TRY 59,4153 %0,10
        EUR/USD 1,1881 %0,01
        BRENT 65,29 %-0,46
        ÇEYREK ALTIN 11.596,03 %0,66
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çinli dev şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Çinli dev şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor

        Çinli Anta Sports Products şirketi Salı günü yaptığı açıklamada, Alman spor giyim üreticisi Puma'nın yüzde 29,06 hissesini Pinault ailesinden 1,5 milyar euro karşılığında satın alacağını ve böylece şirketin en büyük hissedarı olacağını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 09:56 Güncelleme: 27.01.2026 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çinli Anta Sports Products, Alman spor giyim devi Puma'nın yüzde 29,06'luk hissesinin 1,5 milyar euro karşılığında Pinault ailesinden satın alınacağını ve böylece şirketin Puma'nın en büyük hissedarı olacağını açıkladı.

        Hong Kong borsasında işlem gören şirket, hisse başına 35 euro nakit ödeme yapacak. Bu, Puma'nın Pazartesi günkü kapanış fiyatı olan 21,63 euro'ya kıyasla yüzde 62'lik bir prim anlamına geliyor.

        Anta hisseleri, Salı günü seans ortasında yüzde 1,3 artış gösterdi; daha önceki işlemlerde ise yüzde 3,4'lük bir sıçrama kaydetti.

        REKLAM

        Hisse satışı, Alman firmasının Nike ve Adidas karşısında pazar payı kaybettikten sonra toparlanma çabası içinde olduğu bir dönemde gerçekleşti. Ayrıca uzmanlara göre adım, New Balance ve Hoka gibi hızla büyüyen markalarla da rekabet edileceği dönemde önemli bir hamle olarak tanımlanıyor.

        Anta Yönetim Kurulu Başkanı Ding Shizhong yaptığı açıklamada "Puma'nın hisse senedi fiyatının son birkaç aydaki seyrinin, markanın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmadığına inanıyoruz. Yönetim ekibine ve stratejik dönüşümüne güveniyoruz" dedi.

        Anlaşmanın, Anta'nın çok markalı stratejisini genişletmesiyle birlikte Puma'nın Çin anakara pazarındaki satışlarını artırmasına yardımcı olması bekleniyor. Bu satın alma aynı zamanda Anta'nın daha küresel bir işletme olma arayışına da katkı sağlayacak .

        Anta; Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport ve Maia Active markalarının da sahibi konumunda. Ayrıca Salomon, Wilson, Peak Performance ve Atomic markalarını bünyesinde barındıran

        Amer Sports'un da en büyük hissedarı olarak öne çıkıyor.

        Citigroup analistleri Salı günü yayınladıkları bir araştırma notunda, "Anta'nın satın alma sonrası güçlü icraatı ve operasyonel yetkilendirmesi, gelecekte Puma işletmesinin yeniden canlandırılmasına olan güvenimizi de artırdı " dedi.

        Anta, anlaşma kesinleştikten sonra Puma yönetim kurulunda yer almak için başvuracağını

        ancak şirketin tamamını devralmayı hedeflemeyeceğini belirtti.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Airport - 25 Ocak 2025 (Kültür Ve Turizm Ayrı Mı Olmalı?)

        Savaş uçakları neden pahalı bütçelerle üretiliyor? En yüksek maliyetli savaş uçakları hangileri? Airport'ta Güntay Şimşek'in konuğu; Mimar ve Yazar Dr. Sinan Genim oluyor.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Param ve sigaram yok" dedi... Av tüfeğiyle vurdular!
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Üvey babayı öldüren darp ve kriz!
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak ve kar uyarısı
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Borsa rekorun da rekorunu kırdı
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        ABD Başkanı: İran anlaşma yapmak istiyor
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        Borçlu yatırımcıya prim teşviki yok
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        "Trump Minnesota'daki kaosun bitmesini istiyor"
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        AI uygulamalarında halüsinasyon krizi!
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Davos'a 'yeni dünya düzeni' damgası
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Neden sadece 4 kan grubu var?
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Rafa Silva ilk maçında yuhalandı!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        Polise hakaret edip "Bulabiliyorsanız bulun" demişti!
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozet taktı
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini vurdu!