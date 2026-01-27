Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!

        Adana'da, kimliği belirsiz kişiler tarafından 48 yaşındaki Nida Palalı'nın kadın giyim mağazasına silahlı saldırı düzenlendi. Vitrin camını delen kurşunlar, iş yerinin duvarına saplandı. Saldırganların bulunmasını isteyen Palalı, "Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum. Kimseyle bir düşmanlığım yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 10:17 Güncelleme: 27.01.2026 - 11:59
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Adana'da olay, 17 Ocak’ta gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Nida Palalı’nın (48) kadın giyim mağazasına silahla ateş açıp kaçtı.

        KURŞUNLAR DUVARA SAPLANDI

        DHA'daki habere göre silahtan çıkan kurşunlar, iş yerinin vitrin camını delerek duvara saplandı. Silah sesini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

        Durumu Palalı’ya bildiren polis ekipleri, olay yerinde delil çalışması yaptı. İş yerine gelip, saldırıyı gören Palalı, emniyete giderek şikayetçi oldu.

        "MÜŞTERİLERİM KORKUYOR GELEMİYOR"

        Anaokulu öğretmenliğini bıraktıktan sonra iş yerini açtığını belirten Palalı, “Gece gelip, iş yerimi kurşunlamışlar. Polis beni aradı, o şekilde öğrendim. Burası benim ekmek teknem, 3 yıldır emek veriyorum. Müşterilerim korkuyor ve gelmiyorlar.

        "KİMSEYLE BİR DÜŞMANLIĞIM YOK"

        Arkadaşlarım bile benden uzak duruyor. İşimi, çevremi kaybetmek istemiyorum. Daha önce herhangi bir tehdit mesajı almadım. Kendi halinde bir kadınım ve işime bakıyorum. Kimseyle bir düşmanlığım yok. Bunu yapanın bir an önce bulunmasını istiyorum” diye konuştu.

        Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

        Türkiye'nin ilk yüz naklinin 14. yılı kutlandı

        AA - Türkiye'de ilk yüz naklinin yapıldığı Uğur Acar, yeni hayatına başlamasının 14üncü yılını, nakli gerçekleştiren doktorlarıyla pasta keserek kutladı.

        #adana
        #Son dakika haberler
