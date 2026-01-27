Habertürk
Habertürk
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti - Teknoloji Haberleri

        Google, kullanıcılarını gizlice dinlediği iddiası üzerine 68 milyon dolar ödemeyi kabul etti

        ABD'li teknoloji şirketi Google, akıllı cihaz kullanıcılarını "bilgileri dışında dinlediği" iddiasıyla açılan toplu davayı sonuçlandırmak amacıyla 68 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:29
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        The Hill'in haberine göre, North California federal mahkemesine sunulan dava dosyasında, sürecin Google'ın sesli asistan teknolojisi "Google Assistant" ile ilgili iddialar üzerine başladığı belirtildi.

        SESLİ ASİSTANLAR SESLENMEDEN DİNLİYOR!

        Dosyada, söz konusu aracın yalnızca "Hey Google" veya "Okay Google" gibi ifadeler kullanıldığında ya da cihaz üzerindeki bir düğmeye basıldığında kayıt yapması gerektiği ancak bu ifadeler kullanılmadığı halde, kullanıcıların özel konuşmalarını kaydettiği ve bunun Google telefonları, ev tipi akıllı hoparlörler, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve kablosuz kulaklıklar dahil birçok ürünü kapsadığı öne sürüldü.

        Google, uzun sürebilecek hukuki sürecin yol açacağı belirsizlik, risk ve maliyeti önlemek amacıyla 68 milyon dolar ödemeyi kabul ettiğini bildirdi.

        Uzlaşmanın geçerli sayılması için ABD Bölge Yargıcı Beth Labson Freeman tarafından onaylanması gerekiyor.

        ABD'li teknoloji devlerinden Apple da 3 Ocak'ta, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

