Yol verme kavgasında 2 kardeşi de vurdu!
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü M.S.A., çekici sürücüsü A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya tabancayla vurup yaraladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklandı
Gaziantep'te kan donduran olay Nurdağı ilçesinde yaşandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, çekici sürücüsü A.A. ile otomobil sürücüsü M.S.A. arasında 'yol verme' tartışması çıktı.
İKİ KARDEŞE ATEŞ AÇTI
DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine otomobil sürücüsü M.S.A., üzerindeki tabancayla A.A. ile yanındaki kardeşi M.A.'ya ateş edip, yaraladı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU
Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü M.S.A., Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde tabancasıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen M.S.A. tutuklandı.