Trump yine İran'ı tehdit etti.Avrupalılar Trump'a diz çöktü mü? Trump rüzgarı mı, kasırga mı? Trump, Avrupa'yı nasıl istiyor? "Masada değilsen, menüdesin" dönemi mi? ABD'nin "Menüsünde" kimler var? ABD SDG'ye nasıl sırtını döndü? ABD'siz SDG için yolun sonu mu? ABD-SDG "Ortaklık"nasıl bitti? Suriye'de çatışma mı, entegrasyon mu? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Siyaset Bilimci Doç. Dr. Armağan Öztürk,İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, Gazeteci Gürkan Zengin, Emekli Tuğgeneral Dr. Osman Gazi Kandemir ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı anlattı. Daha Az Göster