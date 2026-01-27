"Türkiye’de, yağmurlu ama ılık havalar yaşanıyor, sert soğukların ardından Orta Akdeniz’den gelen nemli, yağmurlu ve mevsim normallerinden 4-5°C daha sıcak havayla Ocak ayı sonuna uzanıyoruz. Batı bölgelerden sonra doğu ve güneydoğuda hava sıcaklıkları dünden itibaren yükselmeye başladı. Sivas, Erzurum, Elazığ, Van gibi merkezlerde gündüz sıcaklıkları 0°C’nin üzerine çıkıyor. Bu alanda 2 gün daha güneş yüzünü gösterecek.

"BATIDA SU BASKINLARI YAŞANDI"

Batı bölgelerde kuvvetli sağanaklar nedeniyle kıyı ilçelerde su baskınları yaşandı. İzmir, Aydın, Muğla ve ilçeleri ile Antalya, Mersin çevresinde bugün de yağmur var. Yağışlar zaman zaman gök gürültülü ve şimşekli havada geliyor.

"EGE'DEKİ KURAKLIK BİRAZ İYİLEŞEBİLİR"

28 Ocak Çarşamba, Ege ve Akdeniz genelindeki yağışlar büyük oranda mola verip, 29 Ocak Perşembe yeniden başlayacak görünüyor. Bu sulak dönemde özellikle Ege Bölgesi genelinde yaşanan kuraklık biraz iyileşebilir, fakat baraj havzalarında henüz beklenen yüzdesel artışı göremiyoruz. Yer altından o kadar fazla sayıda kuyu su çekiyor ki, şehirler ve tarım bu suyla döndürülüyor.

"EGE'DEKİ KURAKLIK BİRAZ İYİLEŞEBİLİR"

28 Ocak Çarşamba, Ege ve Akdeniz genelindeki yağışlar büyük oranda mola verip, 29 Ocak Perşembe yeniden başlayacak görünüyor. Bu sulak dönemde özellikle Ege Bölgesi genelinde yaşanan kuraklık biraz iyileşebilir, fakat baraj havzalarında henüz beklenen yüzdesel artışı göremiyoruz. Yer altından o kadar fazla sayıda kuyu su çekiyor ki, şehirler ve tarım bu suyla döndürülüyor.

"KIŞIN SONUNDA BARAJLAR ARTABİLİR" Gelen yağmurların da büyük kısmı yer altı su depolarımız olan akiferlere sızıyor. Oralarda seviyeler kolay kolay yükselmediği için, su yer üstündeki gibi coşkuyla yer altına dolamadığı için ancak kış sonları gelirken barajlarda gözle görülür bir artış yaşanabilir. Bu da yağışların sürmesine bağlı. "ÇOĞU BÖLGEDE YAĞIŞ SÜRECEK" Gelecek 7 gün içinde neyse ki yine sulak taraftayız ve yağmurlar Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Marmara başta olmak üzere çoğu bölgede aralıklarla sürecek. "HAFTA SONU HAVA SOĞUYACAK" İçinde bulunduğumuz nispeten sıcak havaya, kuzey-kuzeybatı yönlerden sokulan soğuk bir hava karışıyor. Hafta sonu hava soğuyor, bugün 16°C olan İstanbul 7°C'ye gerilerken Ankara'da sıcaklıklar 6°C civarında seyredecek. İzmir ve çevresinde de hafta sonu hava bugüne göre 3-4°C daha soğuk olacak ve mevsim normallerine gerileyecek. "MARMARA'DA YENİ KAR YAĞIŞI OLABİLİR" Bu hafta sonu beklenen soğuma ile Marmara yükseklerinde yeniden kar yağma ihtimali beliriyor. 1-2 Şubat tarihleri Karadeniz yükseklerinde, Doğu Anadolu'da, yer yer İç Anadolu'da ve Marmara'da yeni kar yağışları kaydedebiliriz.

"KAR YAĞIŞI YOLLARI ETKİLEYEBİLİR" Fakat özellikle Marmara Bölgesi için önemli bir kar beklentisine giremiyoruz, tahmindeki (meteorolojik oluk) soğuk hava hareketi 1-2 gün süreyle sıcaklıkları aşağı çekiyor, fakat yağış miktarları ve etkileyeceği alan açısından doyurucu yağışlara benzemiyor. Yine de özellikle İstanbul, Sakarya, Bolu, Ankara arasındaki şehirler arası yolları etkileyebilecek bir kar yağışından söz edebiliriz. "İSTANBUL'DA KAR YÜKSEK KESİMLERE DOKUNABİLİR" 30 Ocak Cuma günü yayınlanacak güncelleme ile son duruma yeniden bakmalıyız. İstanbul için karla karışık yağmur ve yüksek kesimlere dokunan bir kar görme ihtimalimiz olabilir. Ancak bu soğuk havanın gücü ve etki süresi ilçelerde kar için yetersiz görünüyor. Yağış olmasına razı haldeyiz, yağmur ya da karla karışık yağmur yine bereketli olacaktır. "ANKARA-BOLU ARASINA KAR YAĞABİLİR" Ankara'da, 30 Ocak Cuma ve 1 Şubat Pazar günleri yağışlı geçecek görünüyor. Başkent'te sıcaklıklar 2 ila 6°C'lerde seyredecek. Hafta sonu yağışların Anadolu'ya sokulması ile Ankara ve Bolu arasında pazar günü bir miktar kar yağabilir. Yağış miktarları yüksek olmasa da aralıklarla ıslanan toprak ve baraj havzaları, su seviyelerini yükseltmek için sonraki yağışlara hazırlık yapıyor. Doğada su bekleyen canlılar aralıklarla suyla buluşuyor. Büyük şehirlerde ise barajlar hala alarm veriyor, gelen yağmurlar 6 milyona ulaşan Ankara nüfusuna henüz yetmiyor.