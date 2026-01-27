Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
Werner Herzog'un 'Encounters at the End of the World' belgeselinde yer alan sürüden ayrılan penguen ya da bir diğer adıyla 'nihilist penguen' sosyal medyada gündem olduktan sonra ünlü şirketlerin de tanıtım yüzü haline geldi. Ancak pengueni 'sessiz istifa'nın yüzü olarak kabul edenler de var
Belgeselci ve yapımcı Werner Herzog'un 2007 yapımı Encounters at the End of the World (Dünyanın Sonunda Karşılaşmalar) belgeseli uzun bir aradan sonra gündem oldu.
Belgeselde yalnız bir penguenin 70 kilometre boyunca tek başına yürüdüğü o kesit sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada gündem olunca pek çok şirket de 'nihilist penguen' olarak da anılan sürüden ayrılan pengueni adeta 'tanıtım yüzü' haline getirdi.
Akıma Beyaz Saray bile katıldı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın penguenle birlikte yer aldığı bir görsel paylaştı.
TÜRK ŞİRKETLER DE AKIMA KATILDI
Türkiye'den de pek çok şirket akıma uyarak 'sürüden ayrılan penguen'i kendi tanıtımıları için kullandı. Gıda zinciri Şok, pestisitli sebze kullanılmadığına yönelik mesaj vermek amacıyla "O da sürüden ayrıldı çünkü onda pestisit tespit edildi!" notuyla paylaşımda bulundu.https://www.instagram.com/p/DT-oZ4PjA7y/
BMW yetkili satıcısı Kosifler de akıma uyarak otomotiv tanıtımı yaptı.https://www.instagram.com/p/DT9xwQJCNXc/?img_index=2
Yemek uygulaması TrendyolGo da yemek hizmetinin tanıtımını, penguen gibi tek başına giden kuryeyi temsil eden videoyu "Bazen herkesin yolundan değil, kendi yolundan gidersin. Çünkü yetişmesi gereken sıcak bir yemek vardır" notuyla paylaştı.
Vatan Bilgisayar da 'Gaming Haftası'nı penguen ile tanıtan bir başka firma oldu.
'SESSİZ İSTİFA'NIN SEMBOLU OLARAK TANIMLAYANLAR DA VAR
'Sürüden ayrılan penguen' sıklıkla konuşulsa da çalışanların bir kısmı, kolonisinden ayrılıp 'hiçliğe yürüyen' penguenin çalışma hayatını temsil ettiğini de belirtti.
Sosyal medyada 'nihilist penguen' adı verilen bu penguenin; son dönemde sıklıkla iş hayatında kullanılan ve çalışma hayatından memnun olmadığı halde işe gelip gitmeye devam eden çalışana denilen 'sessiz istifa'nın sembolü olduğunu öne sürdü.
* Haberin görseli yapay zekâ ile üretilmiştir. Temsilidir.