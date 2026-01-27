Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.117,22 %-0,46
        DOLAR 43,4054 %0,09
        EURO 51,6326 %0,17
        GRAM ALTIN 7.098,71 %0,75
        FAİZ 34,46 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 157,26 %3,95
        BITCOIN 87.926,00 %-0,05
        GBP/TRY 59,5015 %0,25
        EUR/USD 1,1887 %0,06
        BRENT 65,59 %0,00
        ÇEYREK ALTIN 11.608,49 %0,77
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı - İş-Yaşam Haberleri

        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı

        Werner Herzog'un 'Encounters at the End of the World' belgeselinde yer alan sürüden ayrılan penguen ya da bir diğer adıyla 'nihilist penguen' sosyal medyada gündem olduktan sonra ünlü şirketlerin de tanıtım yüzü haline geldi. Ancak pengueni 'sessiz istifa'nın yüzü olarak kabul edenler de var

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2026 - 14:51 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belgeselci ve yapımcı Werner Herzog'un 2007 yapımı Encounters at the End of the World (Dünyanın Sonunda Karşılaşmalar) belgeseli uzun bir aradan sonra gündem oldu.

        Belgeselde yalnız bir penguenin 70 kilometre boyunca tek başına yürüdüğü o kesit sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada gündem olunca pek çok şirket de 'nihilist penguen' olarak da anılan sürüden ayrılan pengueni adeta 'tanıtım yüzü' haline getirdi.

        Akıma Beyaz Saray bile katıldı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın penguenle birlikte yer aldığı bir görsel paylaştı.

        TÜRK ŞİRKETLER DE AKIMA KATILDI

        Türkiye'den de pek çok şirket akıma uyarak 'sürüden ayrılan penguen'i kendi tanıtımıları için kullandı. Gıda zinciri Şok, pestisitli sebze kullanılmadığına yönelik mesaj vermek amacıyla "O da sürüden ayrıldı çünkü onda pestisit tespit edildi!" notuyla paylaşımda bulundu.

        https://www.instagram.com/p/DT-oZ4PjA7y/

        BMW yetkili satıcısı Kosifler de akıma uyarak otomotiv tanıtımı yaptı.

        https://www.instagram.com/p/DT9xwQJCNXc/?img_index=2

        Yemek uygulaması TrendyolGo da yemek hizmetinin tanıtımını, penguen gibi tek başına giden kuryeyi temsil eden videoyu "Bazen herkesin yolundan değil, kendi yolundan gidersin. Çünkü yetişmesi gereken sıcak bir yemek vardır" notuyla paylaştı.

        https://www.instagram.com/p/DT-DhL0jUW8/

        Vatan Bilgisayar da 'Gaming Haftası'nı penguen ile tanıtan bir başka firma oldu.

        REKLAM
        https://www.instagram.com/p/DT-JaPdCJQE/

        'SESSİZ İSTİFA'NIN SEMBOLU OLARAK TANIMLAYANLAR DA VAR

        'Sürüden ayrılan penguen' sıklıkla konuşulsa da çalışanların bir kısmı, kolonisinden ayrılıp 'hiçliğe yürüyen' penguenin çalışma hayatını temsil ettiğini de belirtti.

        Sosyal medyada 'nihilist penguen' adı verilen bu penguenin; son dönemde sıklıkla iş hayatında kullanılan ve çalışma hayatından memnun olmadığı halde işe gelip gitmeye devam eden çalışana denilen 'sessiz istifa'nın sembolü olduğunu öne sürdü.

        * Haberin görseli yapay zekâ ile üretilmiştir. Temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağcılar'da zehirlenme şüphesi: 3 ölü, 1 ağır yaralı -1

        (DHA)- Bağcılar'da 5 katlı binanın en üst katındaki daireye giren ekipler, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşırken,1 kişinin de ağır yaralı olduğu gördü. Yapılan incelemelerde 3 kişinin de karbonmonoksit zehirlenmesiyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Uzmanı o soruya yanıt verdi... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Dehşet sözler: "Kafasına ütüyle vurdum, bıçakladım!"
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Aziz İhsan Aktaş davası başladı
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Yıllar sonra aynı kaderi paylaştı
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Galatasaray, Devler Ligi'nde ilk 16 peşinde!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Google 68 milyon dolar ödeyecek!
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        Bir şehrin son günü nasıl geçti?
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        "Hayatı tek bir disiplinden okumuyoruz"
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Sağlık görevlileri kaza yaptı! Acı haber geldi!
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Türkiye elektrikli araçta basamak atladı
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        Neden bütün uçaklar beyazdır?
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        "Bu takımda hiç umut yok!"
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        ABD'de "tarihi" kar fırtınası sürüyor!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        Kar ve tipinin içinde... Tam 348 kilo buldular!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        "Kimseyle bir husumetim yok" Ekmek teknesine kurşun yağmuru!
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çin'de siyasi deprem: En üst düzey iki general görevden alındı
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor
        Çinli şirket Alman spor markası Puma'yı satın alıyor