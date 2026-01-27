Sürüden ayrılan penguen markaları da etkisi altına aldı

Belgeselci ve yapımcı Werner Herzog'un 2007 yapımı Encounters at the End of the World (Dünyanın Sonunda Karşılaşmalar) belgeseli uzun bir aradan sonra gündem oldu.

Belgeselde yalnız bir penguenin 70 kilometre boyunca tek başına yürüdüğü o kesit sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Sosyal medyada gündem olunca pek çok şirket de 'nihilist penguen' olarak da anılan sürüden ayrılan pengueni adeta 'tanıtım yüzü' haline getirdi.

Akıma Beyaz Saray bile katıldı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın penguenle birlikte yer aldığı bir görsel paylaştı.

TÜRK ŞİRKETLER DE AKIMA KATILDI

Türkiye'den de pek çok şirket akıma uyarak 'sürüden ayrılan penguen'i kendi tanıtımıları için kullandı. Gıda zinciri Şok, pestisitli sebze kullanılmadığına yönelik mesaj vermek amacıyla "O da sürüden ayrıldı çünkü onda pestisit tespit edildi!" notuyla paylaşımda bulundu.

BMW yetkili satıcısı Kosifler de akıma uyarak otomotiv tanıtımı yaptı.

Yemek uygulaması TrendyolGo da yemek hizmetinin tanıtımını, penguen gibi tek başına giden kuryeyi temsil eden videoyu "Bazen herkesin yolundan değil, kendi yolundan gidersin. Çünkü yetişmesi gereken sıcak bir yemek vardır" notuyla paylaştı.