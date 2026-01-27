Habertürk
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!

        Beşiktaş'ın Tammy Abraham transferinde kadrosuna katacağı Yasin Özcan, bu akşam saat 20.40'ta İstanbul'a gelecek.

        Giriş: 27.01.2026 - 14:02 Güncelleme: 27.01.2026 - 14:13
        Beşiktaş, Yasin Özcan'ı açıkladı: İstanbul'a geliyor!
        Beşiktaş Kulübü, transfer görüşmeleri kapsamında Yasin Özcan'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç futbolcunun sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması amacıyla İstanbul'a geleceği belirtildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel Futbolcu Yasin Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Yasin Özcan'ı taşıyan uçak, bu akşam 20.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır."

        ASTON VILLA'DAN DEV PAKET: YASİN ÖZCAN-ABRAHAM

        Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Tammy Abraham’ın bonservisini aldığını resmen duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüp, İngiliz futbolcunun sözleşmesinde yer alan şarta bağlı opsiyonun devreye girdiğini ve oyuncunun kalıcı transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

        Kulüpten yapılan resmi duyuruda, Abraham’ın bonservisi için İtalya Serie A ekiplerinden Roma’ya 13 milyon euro ödeme yapılacağı belirtildi.

        Bu gelişmenin ardından Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi önündeki engeller de ortadan kalktı. İngiliz futbolcunun, yaklaşık 21 milyon euroluk bir bonservis bedeliyle ve artı olarak Yasin Özcan’ın Beşiktaş’a kazandırılmasıyla transfer olacak.

        Bu sezon Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Tammy Abraham, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kiralama bedeliyle birlikte siyah-beyazlı kulübe toplam maliyeti 15 milyon euro olan golcü futbolcunun satışından Beşiktaş, önemli bir gelirin yanı sıra ek olarak Yasin Özcan'ı kadrosuna katacak.

        Aston Villa, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa’dan Yasin Özcan’ı 7 milyon euro karşılığında kadrosuna kattıktan sonra Belçika ekibi Anderlecht’e kiralamıştı.

