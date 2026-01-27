Galatasaray'da kritik zirve: Pape Gueye'de son durum!

Galatasaray yönetimi, orta saha transferinde düğmeye basmak için Manchester City karşılaşmasının sona ermesini bekliyor.

Sarı-kırmızılılar, sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek adına orta saha takviyesi konusunda çalışmalarını sürdürürken aceleci davranmama kararı aldı.

Teknik heyetle yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 numara pozisyonu için belirlenen adaylar arasında listenin ilk sırasında yer alan Villarreal’in Senegalli oyuncusu Pape Gueye için kritik bir bekleyiş başladı.

Galatasaray cephesi, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçının ardından transferde somut adımlar atmayı planlıyor. Yönetim, bu karşılaşmanın hem sportif hem de psikolojik etkilerini göz önünde bulundurarak süreci dikkatli bir şekilde yürütmeyi hedefliyor. İspanyol kulübü Villarreal'in oyuncu için belirlediği bonservis bedelinde 35 milyon Euro'nun altına inmeye sıcak bakmadığı ifade edilirken, pazarlık sürecinin zorlu geçmesi bekleniyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un, hem fizik gücü hem de savunma katkısıyla öne çıkan Pape Gueye’yi kadroda görmek istediği öğrenilirken, Galatasaray yönetimi transfer bütçesini dengede tutmak adına alternatif formüller üzerinde de çalışıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama ve ödeme planları gibi seçenekler masada tutuluyor. Diğer yandan Başkan Dursun Aydın Özbek'in devre arasında 30 milyon Euro üzerinde maliyetlere sıcak bakmadığı da biliniyor.