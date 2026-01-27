Türkiye, dünyanın 'En İyi 5 Batık Dalış Destinasyonu' arasında yer aldı

ABD’nin önde gelen dalış yayınlarından Scuba Diving Magazine tarafından düzenlenen Readers’ Choice Awards 2026’da Türkiye, 7 farklı kategoride ödül kazandı.

Türkiye, okuyucu oylarıyla dünyanın “En İyi 5 Batık Dalışı Destinasyonu” arasında yer alarak, dalış turizminde küresel ölçekte dikkat çeken ülkeler arasına girdi.

Türkiye; batık dalışındaki başarısının yanı sıra fiyat-performans dengesi, mağara ve kovuk dalışları, yeni başlayanlar için uygun dalış alanları, kıyıdan dalış imkanları, duvar dalışları ve şnorkelle dalış olanaklarıyla da öne çıkarak, 7 ayrı kategoride dünya çapında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında gösterildi.

Bu yıl 33’üncüsü düzenlenen ödüller; son iki yıl içinde dalış yaptıkları destinasyonları değerlendiren 10 binden fazla Scuba Diving okurunun oylarıyla belirlendi. Tarihi batıklarıyla öne çıkan Türkiye, farklı disiplinlerde de üst sıralarda yer alarak çok yönlü bir dalış destinasyonu olduğunu ortaya koydu.

REKLAM

ULUSLARARASI TÖRENDE TÜRKİYE’NİN SUALTI TURİZMİ VURGUSU

Ödül töreni, dünyanın en büyük uluslararası su sporları fuarı olan Boot Düsseldorf kapsamında, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü Almanya’da gerçekleştirildi.

Törende; Türkiye turizm otoriteleri, Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı temsilcileri ve turizm paydaşları bir araya gelerek, sürdürülebilir dalış turizmi ve deniz koruma alanındaki çalışmaları kutladı. TGA yetkilileri, Scuba Diving okurlarının Türkiye’nin eşsiz dalış noktalarına gösterdiği ilgiden duyulan memnuniyeti dile getirirken; Kaş’tan Fethiye’ye, Bodrum’dan Çanakkale Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’na uzanan batık ağırlıklı dalış rotalarının, farklı seviyelerdeki dalgıçlara üst düzey deneyimler sunduğunu vurguladı. BOOT DÜSSELDORF’TA TÜRKİYE’YE YOĞUN İLGİ Boot Düsseldorf Fuarı kapsamında, Türkiye’nin sunduğu deneyimleri yakından tanımak isteyen ziyaretçilere yönelik etkinlikler de düzenlendi. Fuar kapsamında gerçekleştirilen “Türkiye: Sonsuz Kıyılar, Zamansız Deneyimler” sunumları, dünyanın önde gelen sualtı fotoğrafçılarından Alex Dawson tarafından yapıldı. Ayrıca DEEP HERITAGE Projesi Çanakkale – Resepsiyonu ve Lansmanı da fuar kapsamında gerçekleştirildi. DALIŞ TURİZMİNİN GÜÇLÜ MERKEZİ Doğal güzellikleri, zengin sualtı ekosistemi ve tarihi batıklarıyla Türkiye, dalış turizminde de küresel ölçekte dikkat çeken destinasyonlardan biri olarak konumunu güçlendirmeyi sürdürüyor.