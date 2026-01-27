ABD duyurdu: Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği

FIFA DÜNYA KUPASI İÇİN ABD'YE GİTMEK İSTEYENLERİN BİLMESİ GEREKENLER

ABD Dışişleri Bakanlığı, FIFA Dünya Kupası 2026 ABD'ye seyahat etmeyi planlayan yabancı ziyaretçilerin, gerekli seyahat belgelerine sahip olduklarından emin olmaları gerektiğini belirtti ve şu bilgileri paylaştı:

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek tüm ziyaretçilerin, muaf ülkelerin vatandaşları hariç olmak üzere, ABD'de planlanan kalış süresinin bitiminden itibaren en az altı ay daha geçerli bir pasaporta sahip olmaları zorunludur.

Kanada ve Bermuda pasaportu sahiplerinin, turist olarak ABD'ye giriş yapmak için herhangi bir ek izin almalarına gerek yoktur.

Vize Muafiyet Programı'na dahil olan 42 ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler, Elektronik Seyahat İzni Sistemi (ESTA) üzerinden başvuru yapabilir.

Diğer tüm ülkelerden gelen taraftarların, FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında ABD'ye seyahat edebilmek için geçerli bir ABD ziyaretçi vizesine (B1/B2) sahip olmaları gerekmektedir.