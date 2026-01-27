ABD duyurdu: Dünya Kupası bileti sahiplerine vize önceliği

2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ülkelerden biri olan ABD, bilet sahibi kişilere vize süresince öncelik sağlanması için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.
Tarihte ilk kez 48 takımın yer alacağı FIFA Dünya Kupası kapsamında, ABD'de 11 şehirde toplam 78 maç oynanacak; turnuva ayrıca Meksika’da üç, Kanada’da iki şehirde düzenlenecek.
FIFA PASS, Amerika Birleşik Devletleri’ne seyahat edecek FIFA Dünya Kupası 2026 bilet sahiplerinin öncelikli vize mülakat randevularına erişmesini sağlayan, gönüllülük esasına dayalı ve isteğe bağlı bir uygulama olarak tasarlandı.
Mevcut tüm FIFA Dünya Kupası 2026 bilet sahipleri, önümüzdeki günlerde FIFA bilet ofisi tarafından FIFA PASS’in kullanılabilirliğine ilişkin bilgilendirme ve sisteme nasıl dahil olunacağına dair talimatları içeren bir bildirim alacak.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başvuruların başladığını duyurdu. Büyükelçilik açıklamasında "ABD'deki maçları izlemek için bu yıl seyahat edecek 2026 FIFA Dünya Kupası bilet sahiplerine ABD vize randevularında öncelikli erişim tanıyoruz! Biletinizi doğrudan FIFA'dan aldıysanız, artık http://fifa.com sitesinden FIFA PASS uygulamasından faydalanabilirsiniz!" ifadeleri kullanıldı.
Bu uygulamanın, özellikle ABD vize mülakat bekleme sürelerinin uzun olduğu ülkelerdeki biletli taraftarlar için büyük kolaylık sağlaması bekleniyor.
ABD Vize Muafiyet Programı'na (ESTA) dahil ülkelerden gelen taraftarların ve halihazırda vize mülakat randevusu bulunan ülkelerin vatandaşlarının FIFA PASS'i kullanmasına gerek bulunmuyor.
FIFA DÜNYA KUPASI İÇİN ABD'YE GİTMEK İSTEYENLERİN BİLMESİ GEREKENLER
ABD Dışişleri Bakanlığı, FIFA Dünya Kupası 2026 ABD'ye seyahat etmeyi planlayan yabancı ziyaretçilerin, gerekli seyahat belgelerine sahip olduklarından emin olmaları gerektiğini belirtti ve şu bilgileri paylaştı:
Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edecek tüm ziyaretçilerin, muaf ülkelerin vatandaşları hariç olmak üzere, ABD'de planlanan kalış süresinin bitiminden itibaren en az altı ay daha geçerli bir pasaporta sahip olmaları zorunludur.
Kanada ve Bermuda pasaportu sahiplerinin, turist olarak ABD'ye giriş yapmak için herhangi bir ek izin almalarına gerek yoktur.
Vize Muafiyet Programı'na dahil olan 42 ülkeden gelen yabancı ziyaretçiler, Elektronik Seyahat İzni Sistemi (ESTA) üzerinden başvuru yapabilir.
Diğer tüm ülkelerden gelen taraftarların, FIFA Dünya Kupası 2026 kapsamında ABD'ye seyahat edebilmek için geçerli bir ABD ziyaretçi vizesine (B1/B2) sahip olmaları gerekmektedir.
BEYAZ SARAY'DA DUYURULMUŞTU
FIFA PASS, Kasım 2025’te, Beyaz Saray’da düzenlenen ve ABD Başkanı Donald Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Beyaz Saray Görev Gücü üyeleri ile FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun katıldığı bir etkinlikte duyurulmuştu.
Bu duyuru, FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak kayda geçti ve FIFA ile Beyaz Saray Görev Gücü arasındaki yakın iş birliğini vurgulayarak, gerçekten çığır açıcı bir küresel organizasyonun hayata geçirilmesine dikkat çekti.
6 milyondan fazla biletin satışa sunulmasının beklendiği organizasyon öncesinde, FIFA PASS’in hayata geçirilmesi, uluslararası taraftarların erişimini desteklemek ve dünyanın en büyük spor etkinliği öncesinde sorunsuz bir seyahat deneyimi sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.