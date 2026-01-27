Habertürk
        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor

        Danimarka, Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor

        ABD Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik açıklamalarının ardından Danimarka Grönland'daki askeri varlığını arttırıyor. Danimarka ordusuna bağlı askerler Grönland'ın başkenti Nuuk limanı açıklarında konuşlandırılırken, bölgede bulunan gemiye ek olarak ikinci bir savaş gemisi daha kente ulaştı.

        Giriş: 27.01.2026 - 15:38 Güncelleme: 27.01.2026 - 15:38
        Danimarka ordusuna bağlı askerler Grönland'ın başkenti Nuuk limanı açıklarında konuşlandırılırken, bölgede bulunan gemiye ek olarak ikinci bir savaş gemisi daha kente ulaştı.

        Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemde Grönland'ın stratejik önemine dair yaptığı açıklamaların ardından geldi.

        ABD'nin yeni "Ulusal Savunma Stratejisi"

        Pentagon, 24 Ocakta 2026 "Ulusal Savunma Stratejisi" belgesini yayımlamıştı.
        "Anavatanın korunmasının" birinci öncelik olarak ele alındığı belgede, "Batı Yarımkürede Amerika'nın çıkarlarını aktif ve korkusuzca savunacağız." ifadesine yer verilmişti.

        Belgede, ABD ordusu ile ticaretinin, özellikle Panama Kanalı, Meksika Körfezi ve Grönland gibi stratejik öneme sahip bölgelere erişiminin güvence altına alınacağı da belirtilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

