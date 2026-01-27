Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?
Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre dana yağsız etin kilosu ortalama 588,46 lira olurken, PERDER üyesi zincir marketlerde ise Ramazan ayı sonuna kadar ekonomik dana kıymanın kilosu 485 TL'den, ekonomik dana kuşbaşının kilogramı da 510 TL'den satışa sunulacak. Üye olmayan marketlerde ise bu fiyat düşüşü görülmedi. Fiyat düşüşünün market raflarına yansımama sebebinin giderler olduğuna değinen Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, "Yılbaşından önce 650- 700 TL olan et yeni yıl zammıyla 800 liraya çıktı. Giderleri bahane ediyor olabilirler ya da kasap veya market bir haftalık malını alır bitirir. Yeni uygun aldığı ürünü ancak indirimli satabilir. Uzun süre yüksek fiyata satarsa zaten dikkat çekebilir. Mecbur uygun fiyata satarlar. Bunu bir iki haftaya göreceğiz" dedi. Ramazan sonrasında et fiyatlarının ESK tarafından bir müdahale olmadığı takdirde zamlanabileceğinin de altını çizen Yücesan, "ESK'nin müdahale etmesi lazım. Çünkü bu fiyatların önüne geçemeyiz" yorumunda bulundu
Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarına ilişkin önemli bir adım geldi. İstanbul ve Ankara’da Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında Ramazan ayı boyunca fiyat sabitleme protokolü yapıldı. Protokol kapsamında PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi.
İstanbul Perakendeciler Derneği’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, “İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız” dedi. Kartal, tereyağının fiyatını da sabitleyerek Ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştıracaklarını söyledi.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre 26 Ocak itibarıyla dana yağsız etin kilosu ortalama 588,46 lira oldu.
Bölge bazında bakıldığında Akdeniz'de ortalama 575 lira, Güneydoğu Anadolu'da 580 lira, Doğu Anadolu'da 584 lira, Ege'de 590 lira, Marmara'da 591 lira, İç Anadolu’da 592 lira iken Akdeniz Bölgesi'nde ise 606,70 lira. Ülke genelinde aylık artış yüzde 5,20 olurken yıllık artış yüzde 58,40 oldu.
KUZU ETİNDE AYLIK ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA
Kuzu yağsız etin kilosu ise ortalama 562,20 lira. Kuzu etinde aylık artış yüze 6,40 olurken yıllık artış yüzde 25,60 ile enflasyonun altında kaldı.
Kuzu karkas etin kilosu Marmara Bölgesi’nde ortalama 675 lira olurken, Ege’de 650, lira, Karadeniz Bölgesi’nde 551 lira, Akdeniz Bölgesi’nde 544 lira, İç Anadolu’da 510 lira, Güneydoğu Anadolu’da 506,70 lira ve Doğu Anadolu’da 498 lira oldu.
Marketlerde ise 1 kg dana kıyma fiyatı ortalama halen 800-1000 lira, dana kuşbaşının kilosu ise 900-940 lira civarında. Fiyat düşüşünün market raflarına yansımama sebebinin giderler olduğuna değinen Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Yılbaşından önce 650- 700 TL olan et yeni yıl zammıyla 800 liraya çıktı. Yılbaşından sonraki geçişte marketlerde yeni yıl zamları oluyor. Örneğin personel, kira gibi giderleri oluyor. Bu giderleri bahane ediyor olabilirler” dedi.
Düşen fiyatların yansımasının marketlerde hemen olmayacağını da belirten Yücesan, “Bu fiyat düşüşü bir iki hafta böyle devam ettiğinde daha çok yansımayı görebiliriz. Çünkü kasap veya market bir haftalık malını alır bitirir. Yeni uygun aldığı ürünü ancak indirimli satabilir. Uzun süre yüksek fiyata satarsa zaten dikkat çekebilir. Mecbur uygun fiyata satarlar. Bunu bir iki haftaya göreceğiz” yorumunda bulundu.
ETE RAMAZAN'DAN SONRA ZAM GELİR Mİ?
Ramazan sonrasında et fiyatlarının ESK tarafından bir müdahale olmadığı takdirde zamlanabileceğinin de altını çizen Yücesan, “ESK’nin müdahale etmesi lazım. Çünkü bu fiyatların önüne geçemeyiz. Arzda sıkıntı var. Arzdaki boşluğu ESK doldurduğu için fiyat dengeleniyor. Eğer ESK piyasadan çekilirse bu fiyatlar çok kontrolsüz bir şekilde hareket eder” ifadelerini kullandı.
Et fiyatlarının uzun dönem dengelenmesi için yerli üretime vurgu yapan Yücesan “Üretimi arttırmakla fiyatı ancak dengeleyebiliriz” dedi.
Öte yandan Türkiye'nin kırmızı et açığı ve fiyatlardaki artışın önüne geçmek amacıyla aralıksız devam eden canlı hayvan ithalatı 2026 yılında da devam ediyor. Bu yılın tamamında 500 bin baş besilik sığır ithalatı yapılması planlanıyor. Büyük işletmelere 392 bin, küçük işletmelere 108 bin başlık kota ayrıldı.