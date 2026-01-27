Kırmızı etin fiyatı düştü marketlere neden yansımadı?

Ramazan ayı öncesinde et fiyatlarına ilişkin önemli bir adım geldi. İstanbul ve Ankara’da Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) arasında Ramazan ayı boyunca fiyat sabitleme protokolü yapıldı. Protokol kapsamında PERDER üyesi marketlerde kırmızı et ve tereyağı fiyatları Ramazan ayı sonuna kadar sabitlendi.

İstanbul Perakendeciler Derneği’nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kartal, “İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla Ramazan ayı sonuna kadar kilogramı 485 TL’den ekonomik dana kıyma, 510 TL’den ekonomik dana kuşbaşı sunacağız” dedi. Kartal, tereyağının fiyatını da sabitleyerek Ramazan ayı sonuna kadar 384 TL seviyesinden tüketiciye ulaştıracaklarını söyledi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyi verilerine göre 26 Ocak itibarıyla dana yağsız etin kilosu ortalama 588,46 lira oldu.

Bölge bazında bakıldığında Akdeniz'de ortalama 575 lira, Güneydoğu Anadolu'da 580 lira, Doğu Anadolu'da 584 lira, Ege'de 590 lira, Marmara'da 591 lira, İç Anadolu’da 592 lira iken Akdeniz Bölgesi'nde ise 606,70 lira. Ülke genelinde aylık artış yüzde 5,20 olurken yıllık artış yüzde 58,40 oldu.

KUZU ETİNDE AYLIK ARTIŞ ENFLASYONUN ALTINDA Kuzu yağsız etin kilosu ise ortalama 562,20 lira. Kuzu etinde aylık artış yüze 6,40 olurken yıllık artış yüzde 25,60 ile enflasyonun altında kaldı. Kuzu karkas etin kilosu Marmara Bölgesi’nde ortalama 675 lira olurken, Ege’de 650, lira, Karadeniz Bölgesi’nde 551 lira, Akdeniz Bölgesi’nde 544 lira, İç Anadolu’da 510 lira, Güneydoğu Anadolu’da 506,70 lira ve Doğu Anadolu’da 498 lira oldu. Marketlerde ise 1 kg dana kıyma fiyatı ortalama halen 800-1000 lira, dana kuşbaşının kilosu ise 900-940 lira civarında. Fiyat düşüşünün market raflarına yansımama sebebinin giderler olduğuna değinen Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği (ETBİR) Başkanı Ahmet Yücesan, “Yılbaşından önce 650- 700 TL olan et yeni yıl zammıyla 800 liraya çıktı. Yılbaşından sonraki geçişte marketlerde yeni yıl zamları oluyor. Örneğin personel, kira gibi giderleri oluyor. Bu giderleri bahane ediyor olabilirler” dedi. REKLAM Düşen fiyatların yansımasının marketlerde hemen olmayacağını da belirten Yücesan, “Bu fiyat düşüşü bir iki hafta böyle devam ettiğinde daha çok yansımayı görebiliriz. Çünkü kasap veya market bir haftalık malını alır bitirir. Yeni uygun aldığı ürünü ancak indirimli satabilir. Uzun süre yüksek fiyata satarsa zaten dikkat çekebilir. Mecbur uygun fiyata satarlar. Bunu bir iki haftaya göreceğiz” yorumunda bulundu.