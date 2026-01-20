Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 24 yaşındaki Sena Arslan ile 23 yaşındaki Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği kazada yaralanan, 28 yaşındaki sürücü Selahattin Y.'nin 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
Bursa'da yürek yakan kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.Sena Arslan, 24 yaşında hayata veda etti.
ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ
DHA'daki habere göre İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (28) yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.Şilan Kızılveren, 23 yaşında hayatını kaybetti.
İKİ GENÇ KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ
İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. ile Onur C. (25) yaralandı.
İKİ YARALININ DURUMU İYİ
Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cansız bedenleri de İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
1.44 PROMİLLE GELEN KAZA
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Selahattin Y.'nin, 1.44 promil alkollü (yasal sınır: 0.50) olduğu belirlendi.
EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA
4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.