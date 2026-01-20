Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu 24 yaşındaki Sena Arslan ile 23 yaşındaki Şilan Kızılveren'in hayatını kaybettiği kazada yaralanan, 28 yaşındaki sürücü Selahattin Y.'nin 1.44 promil alkollü olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:08 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da yürek yakan kaza, saat 01.30 sıralarında İnegöl ilçesinin kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi.

        Sena Arslan, 24 yaşında hayata veda etti.
        Sena Arslan, 24 yaşında hayata veda etti.

        ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        DHA'daki habere göre İnegöl istikametine seyir halinde olan Selahattin Y. (28) yönetimindeki otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

        Şilan Kızılveren, 23 yaşında hayatını kaybetti.
        Şilan Kızılveren, 23 yaşında hayatını kaybetti.

        İKİ GENÇ KIZ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Sena Arslan (24) ile Şilan Kızılveren'in (23) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, sürücü Selahattin Y. ile Onur C. (25) yaralandı.

        İKİ YARALININ DURUMU İYİ

        Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cansız bedenleri de İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        1.44 PROMİLLE GELEN KAZA

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Selahattin Y.'nin, 1.44 promil alkollü (yasal sınır: 0.50) olduğu belirlendi.

        EVE DÖNÜŞ YOLUNDA KAZA

        4 arkadaşın eğlenmek için dışarı çıktığı ve eve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        2 genç kızın hayatını kaybettiği kazada sürücü 144 promil alkollü çıktı

        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Yerlikaya'dan Suriye ile ilgili provokatif paylaşım uyarısı!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Kan donduran plan! Kocasını gölette boğmuş!
        Yabancıya satış dipte
        Yabancıya satış dipte
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        Almanya elektrikli araçları teşvik edecek
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        G.Saray'ın konuğu Atl. Madrid!
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        Trump Macron'un gönderdiği mesajı paylaştı
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        1 Mayıs’ta zorunlu oluyor
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        "İş bitirecek oyuncu lazım!"
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Evde bakım yardımında neler değişti?
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...