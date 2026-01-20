Virgin Adaları: Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?

Getty Images Günümüzde turistler arasında popüler olan ABD Virgin Adaları, 1917'de Danimarka tarafından satılmıştı.

Trump ulusal güvenlik gerekçesiyle Grönland'ı alma kararında ısrar ediyor ve askeri güç kullanma olasılığını da dışlamıyor.

Adanın bağlı olduğu Danimarka yönetimiyse satın alma dahil bu talebi net şekilde reddediyor.

Bundan yaklaşık 100 yıl önce de ABD yönetimi Danimarka'ya ait topraklara göz dikmişti.

O tarihi müzakerelerde, Washington, Danimarka Krallığı'ndan Karayipler'deki bir ada grubunu satın aldı.

Bu satın almayla Batı Hint Adaları ismi değişti ve ABD'ye bağlı Virgin Adaları oldu.

Bu ada grubu Karayipler'de, Porto Riko'nun hemen doğusunda yer alıyor.

Son nüfus sayımına göre 83 bin kişinin yaşadığı bölge, 40'tan fazla küçük adadan oluşuyor.

Avrupalı ​​tüccarlar tarafından bu adalara getirilen köleleştirilmiş Afrikalılar'ın emekleri sömürüldü.

1684'te Danimarka, bölgedeki büyük bir ada olan Saint John'un kontrolünü ele geçirdi ve üzerindeki egemenliğini ilan etti. Kısa bir süre sonra da Saint Thomas adasını aldı.

16. ve 17. yüzyıllarda büyük Avrupa güçleri, Karayipler'deki korsanların sığınak olarak kullandığı bölgenin kontrolü için çekişiyordu.

Bu adalar yüzyıllar boyunca Danimarka kolonisi olarak kaldı ve Danimarka Batı Hint Adaları olarak anıldı.

Bu nedenle ada sakinleri, bir ABD eyaletine taşınmadıkları sürece başkanlık seçimlerinde oy kullanamıyor.

Ada sakinlerinin çoğu ABD vatandaşı olsa da, bölge Washington'ın siyasi ve hukuki çerçevesine tam olarak entegre değil.

Saint Thomas adasının limanı, dönemin ABD'li politika stratejistleri için özellikle ilgi çekiciydi. Bunun nedeni, limanının Karayipler'i kontrol etmek için ideal bir üs olarak görülmesiydi.

Dışişleri Bakanı William Henry Seward, barışçıl toprak genişlemesi planının bir parçası olarak Danimarka Batı Hint Adaları'na göz dikmişti.

Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve Almanya'nın, stratejik açıdan elverişli konumdaki Danimarka topraklarına göz dikmesi ile ABD'nin ilgisi canlandı.

Ekonomik veya stratejik değeri olmadığı düşünülen Alaska'nın satın alınması Dışişleri Bakanı William Henry Seward'a yönelik alaycı eleştirileri beraberinde getirdi.

Washington, bir yıl sonra Rusya'dan Alaska'yı yaklaşık 7 milyon dolara satın aldı.

Ancak bu anlaşma sonuçlanmadı.

1867'de iki ülke 7,5 milyon dolar değerinde altın karşılığında anlaştı. Bugün bu miktar yaklaşık 164 milyon dolara denk geliyor.

Bu durum, iki hükümeti adaların olası satışı konusunda müzakereye itti.

Aynı zamanda, şeker fiyatları düşüyordu ve Danimarka'da, adaların faydadan çok, yük getirdiği görüşü benimsenmeye başlamıştı.

Gemi 1915'te İrlanda kıyılarında bir Alman denizaltısı tarafından vuruldu ve 1200 yolcu hayatını kaybetti.

Photo12/Universal Images Group via Getty Images Birinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri, takımadaların satın alınmasını stratejik bir zorunluluk olarak görmeye başladı.

ABD'ye ait RMS Lusitania'nın batırılışı, gerilimi daha da artırdı.

Ancak Alman denizaltılarının, Amerikan ticaret ve yolcu gemilerine yönelik saldırıları bu tartışmayı Wilson lehine değiştirmek üzereydi.

Dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson, savaşa katılma konusunda Kongre ile ülke kamuoyunu kendi tarafına çekmeyi başaramamıştı.

İtilaf Devletleri, Almanya'yı yenebilmek için ABD'nin savaşa katılmasını çok istiyordu.

"Şu anda duyduklarımızla benzerlikler var, çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin mesajı şuydu: 'Ya bize satarsınız ya da işgal ederiz.'"

Andersen'e göre, o dönemdeki Amerikan siyaseti, Donald Trump'ın bugün benimsediği tutumla benzerlikler taşıyor:

Ekonomi ve ulusal güvenlik gerekçeleriyle Washington, Kopenhag ile bir kez daha müzakerelere başladı.

Adaların kontrolü, bu nakliye yolunu kullanacak yüzlerce geminin güvenliğini garanti altına almaya da yardımcı olacaktı.

1914'te Panama Kanalı'nın inşası da bölgeye olan ABD ilgisini artırmıştı.

Almanlar bu adaları ele geçirerek, ABD topraklarına saldırılar düzenleyebilecek ideal bir üs haline getirebilirdi.

Danimarka Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Astrid Andersen, Danimarka'nın bu savaşta tarafsız kaldığına işaret ediyor ve "Washington, adaların ve Saint Thomas limanının, Almanya'nın eline geçmesinden korktu" diyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesine göre, Danimarka'ya, adaları satmayı reddetmesi durumunda bölgenin başkalarının eline geçebileceği gerekçesiyle, işgal tehdidinde de bulunuldu.

REKLAM

Trump da yakın zamanda Grönland konusunda benzer bir açıklama yaptı ve Rusya ve Çin'in bunu yapmasını önlemek için ABD'nin Grönland'a "sahip olması" gerektiğini savundu.

Bunun sağlanması için asker kullanma seçeneğinin de masada olduğu Trump yönetiminden isimlerce açıklandı.

Ağustos 1916'da Danimarka ve ABD, 25 milyon dolarlık altın karşılığında adaların satışında anlaştı. Bloomberg'e göre bu miktar, bugün yaklaşık 630 milyon dolara karşılık geliyor.

Bu anlaşmayla aynı zamanda ABD, Danimarka'nın Grönland üzerindeki egemenliğini tanıdı.

ABD, Danimarka'nın "Grönland'ın tamamı üzerindeki siyasi ve ekonomik çıkarlarını genişletmesine" karşı çıkmayacağı sözünü verdi.

Bu kez, anlaşma her iki ülke parlamentoları tarafından da onaylandı. Ayrıca, yapılan bir referandumda Danimarka halkı tarafından da ezici bir çoğunlukla desteklendi.

Andersen, "Danimarkalıların çoğunun bu adaları, Danimarka'nın bir parçası olarak görmediğine" işaret ediyor.