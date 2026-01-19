Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz | Dış Haberler

        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile bir ticaret kavgası istemediklerini söylerken, "Ancak uygun olmadığını hissettiğimiz gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırsak, karşılık vermek durumdayız." dedi. Friedrich Merz, Avrupa'nın güvenliği konusunda şu anda en büyük endişesinin Grönland değil, Ukrayna olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 18:34 Güncelleme: 19.01.2026 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına ilişkin Avrupalıların da buna tepki verebileceğini bildiğini ifade ederek "ABD ile bir ticaret kavgası istemiyoruz." dedi.

        Merz, lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına ilişkin görüşlerini paylaştı.

        Gümrük vergisi tehdidi ortaya çıktığından beri bundan etkilenen ülkelerle çok yakın bir diyalog içinde olduğunu belirten Merz, bu anlaşmazlıkta mümkün olduğu kadar gerilimin artmasını önleme konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

        Davos’ta bu hafta konuyla ilgili görüşmeler yapacağını aktaran Merz, 21 Ocak Çarşamba günü Trump ile tekrar görüşmeye çalışacağını dile getirdi.

        REKLAM

        Merz, bu sorunu birlikte çözmeyi istediklerini vurgulayarak, “Amerikan hükümeti, bizim de tepki verebileceğimizi biliyor. Bunu istemiyorum, ancak gerekli olduğunda elbette Avrupa'daki ve Alman ulusal çıkarlarımızı koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Amerikan tüketicileri gümrük vergilerinin etkilerini hissediyor

        Gümrük vergilerinin kimseye fayda sağlamadığını ve herkesin zararına olduğunu ifade eden Merz, "Amerikan tüketicileri gümrük vergilerinin etkilerini hissediyor. Amerikan ekonomisi, hükümetin bir yıl önce tahmin ettiği kadar iyi yürümüyor. Benim değerlendirmeme göre, bu biraz da gümrük politikasından kaynaklanıyor.” şeklinde konuştu.

        Gerilim istemediklerini yineleyen Merz, “ABD ile bir ticaret kavgası istemiyoruz. Ancak uygun olmadığını hissettiğimiz gümrük vergileriyle karşı karşıya kalırsak, karşılık vermek durumdayız.” dedi.

        ABD Başkanı Trump’ın bir yıldır görevde olduğuna işaret eden Alman Başbakan, “12 aylık deneyimimizden biliyoruz ki, Trump sürekli gümrük vergileriyle tehdit ediyor, çoğu zaman bunları yürürlüğe koyuyor, ancak çoğu zaman da onunla yapılan görüşmeler ve müzakereler sonucunda buna (vergilere) mesafe koyuyor. Göreve geldiğimden beri son sekiz ayda izlediğim strateji bu ve aynı şekilde devam edeceğim.” diye konuştu.

        REKLAM

        "Çözüm bulmak istiyoruz"

        Merz, Fransa ile yakın koordinasyon içinde olduklarını belirterek, Fransa’nın Amerikan gümrük vergilerinden Almanya’dan daha farklı bir şekilde etkilendiğini, bu yüzden Fransız hükümetinin ve Fransa Cumhurbaşkanının bu konuda zaman zaman daha sert tepki vermek istemesini anlayabildiğini anlattı.

        Yine de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nden önce ortak tutum bulmaya çalışacaklarını belirten Merz, "Elimizde araç ve gereçler var. Bunları kullanmak istemediğimiz konusunda hemfikiriz. Ancak kullanmak zorunda kalırsak, kullanacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

        Gümrük vergilerinin genellikle malların ithal edildiği ülkede ödendiğini belirten Merz, "Bu durumda, Amerikalı tüketiciler gümrük vergilerini ödeyeceklerdir. Ancak bu ekonomimize, Avrupalıların ekonomisine ve özellikle Alman ekonomisine de zarar verecektir. Bu nedenle burada bir çözüm bulmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Avrupa'nın güvenliği için en büyük endişe Ukrayna

        Avrupalı ülkelerin Grönland’a gönderdiği keşif ekibine ilişkin de Merz, "Bu, planlandığı gibi gerçekleştirilen ve planlandığı gibi tamamlanan saf bir keşif göreviydi. 'Danimarka’da güvenlik açıkları var mı, Danimarka için somut tehditler var mı' konularında Danimarka hükümeti ile koordinasyon içindeki keşif misyonuydu." yorumunu yaptı.

        REKLAM

        Merz, bu misyonun sonuçlarının şu anda değerlendirildiğini, bu değerlendirmenin Amerikalılarla da ele alınacağını kaydetti.

        Avrupa'daki güvenlik tehdidinin şu anda batıdan daha çok doğudan geldiğini belirten Merz, "Ukrayna'daki savaşı görüyoruz. Bu, tüm güvenliğimiz, özellikle de tüm Doğu Avrupa'nın güvenliği için ciddi bir tehdittir." diye konuştu.

        Grönland’ın da dahil olduğu Batı Avrupa’nın şu anda bazı yerlerde ifade edildiği ölçüde Rusya tarafından tehdit altında olmadığını, bu nedenle gelecek günlerde yapacağı görüşmelerde daha fazla Ukrayna’ya odaklanacağını dile getiren Merz, Putin’in müzakere masasına oturmaya ve bu savaşı sona erdirmeye ilişkin bir isteği bulunmadığını belirtti.

        Merz, Avrupa’nın güvenliği konusunda şu anda en büyük endişesinin Grönland değil, Ukrayna olduğunu söyledi.

        "ŞANTAJA BOYUN EĞMEYECEĞİMİZ KONUSUNDA HEMFİKİRİZ"

        Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland nedeniyle ek tarife uygulama kararına dair, Almanya ve Fransa olarak şantaja boyun eğmeyecekleri konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

        Klingbeil, Almanya’nın başkenti Berlin’de Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure’un de katıldığı “Avrupa inovasyona yatırım yapıyor” adlı ekonomik diyalog etkinliğinde yaptığı konuşmada Trump'ın 8 Avrupa ülkesine ek tarife uygulama kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Almanya ve Fransa'nın Başkan Trump'ın yeni gümrük vergileri tehdidine nasıl tepki vereceğini konuştuklarını ifade eden Klingbeil, "Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Biz, Almanya ve Fransa, şantaja boyun eğmeyeceğimiz konusunda hemfikiriz. Bu nedenle, şu saatlerde Avrupa'nın birlikte ve net bir yanıtı üzerinde çalışıyoruz." dedi.

        Klingbeil, Trump’ın gümrük vergileri tehdidini sürdürmesi durumunda Avrupa bölgesindeki ortaklarla birlikte kararlı karşı önlemler hazırlığı içinde olduklarını belirterek, ABD ile mevcut gümrük anlaşmasının Avrupa Parlamentosu'nda dondurulmuş olduğunu anımsattı.

        Daha önce askıya alınan ABD'den yapılan ithalata yönelik Avrupa gümrük vergilerinin şubat başında yürürlüğe girebileceğini aktaran Klingbeil, Avrupa düzeyinde ekonomik şantaja karşı koymak için güçlü yasal araçlara da sahip olduklarını kaydetti.

        Bu araçların şimdi incelenmesi gerektiğini vurgulayan Klingbeil, "Ve aynı zamanda bu açıklıkla birlikte şunu da vurgulamak istiyorum; Biz gerilimin tırmanmasına ilgi duymuyoruz.” ifadesini kullandı.

        Klingbeil, transatlantik ilişkilerde gerilimin artmasının Atlantik'in iki yakasındaki ekonomiye ve insanlara zarar vereceği uyarısında bulundu.

        “Ancak yine de, ABD'nin şantaj girişimlerine karşı kendimizi savunmaya her zaman hazır olmalıyız.” diyen Klingbeil, Davos’ta ABD hükümeti, muhalefeti, Kongre ve Senato temsilcileriyle görüşme imkanları bulacağını söyledi.

        Klingbeil, Amerikalı ortaklarla işbirliğinin küresel sorunların çözümünde merkezi bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 16 Ocak 2026 (Fenerbahçe Beko'da Rakip Valencia)

        Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etti. Sergen Yalçın:İyi bir hazırlık dönemi geçirdik, 2 veya 3 oyuncu transfer edebiliriz. Galatasaray'da kritik eksikler. Galatasaray iç sahada 27 maçtır yenilmiyor. İcardi rekor peşinde. Süper Lig'de 2. yarı yarın başlıyor. Kerem Demirbay Kasımpaşa'da. Fenerbahçe Beko'da rakip Valencia. Anadolu Efes kötü gidişata son veremiyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?