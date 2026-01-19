Konut fiyatları altın bazında çakıldı

Konut fiyatları, 2025'in son çeyreğinde altın bazında tarihi dibi gördü. TCMB verilerine göre; 2025 sonunda Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 4 milyon 545 bin TL, İstanbul'da 7 milyon 415 bin TL, İzmir'de 4 milyon 958 bin TL, Ankara'da ise 4 milyon 127 bin TL oldu.

Fiyatları Cumhuriyet Altını bazında incelediğimizde; 100 metrekarelik ortalama bir konut, Türkiye genelinde 111.9, İstanbul'da 182.5, Ankara'da 101.6, İzmir'de ise 122 altına denk geliyor.

TCMB, konut fiyat verileri 2010'dan itibaren paylaşıyor. Türkiye geneli ortalaması, İstanbul ve İzmir altın cinsinden tarihi dipte yer alıyor. Ankara ise 2020'de 87 altınla yaşadığı dibin üstünde bulunuyor.

Cumhuriyet Altını, konut verilerinin paylaşılmaya başlandığı 2010'un ilk çeyreğinde yaklaşık 363 liraydı. 2015'te konut fiyatlarının altın bazında zirveye çıktığında 688 TL civarındaydı. 2025'in son çeyreğinde ise 40 bin 650 lira seviyesindeydi.

REKLAM

2015'TE 1 KONUT ALAN ALTIN, BUGÜN 3 KONUT ALIYOR

Türkiye genelinde 2015'in son çeyreğinde 100 metrekarelik konut fiyatı, yaklaşık 322 Cumhuriyet Altını ile denkti. 2025'in son çeyreğinde ise yüzde 65 düşüşle yaklaşık 112 altın. Yani neredeyse o dönem 1 konut alınabilen altınla, bugün 3 konut alınabiliyor.

İstanbul'da ortalama konut fiyatı, yine aynı dönemde 631,5 Cumhuriyet Altını'na denk geliyordu. Bugün ise yaklaşık yüzde 71 düşüşle 182,5 altına tekabül ediyor. Yine üstteki örnekte olduğu gibi 2015'te 1 konut alabilen altın, bugün 3 konut alıyor.