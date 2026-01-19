Konut fiyatları altın bazında çakıldı
Konut fiyatları, altın karşısında adeta eridi. Türkiye ortalaması ve İstanbul'da altın biriminde konut fiyatları tarihi dibi gördü. Zirve döneminde 322 Cumhuriyet Altını'na denk gelen ortalama konut fiyatı, yaklaşık yüzde 65 düşüşle 112 altına geriledi. İstanbul'da ise ortalama konut fiyatı, 631,5 Cumhuriyet Altını'ndan yaklaşık yüzde 71 gerilemeyle 182,5 Cumhuriyet Altını'na düştü
Konut fiyatları, 2025'in son çeyreğinde altın bazında tarihi dibi gördü. TCMB verilerine göre; 2025 sonunda Türkiye genelinde 100 metrekarelik ortalama konut fiyatı 4 milyon 545 bin TL, İstanbul'da 7 milyon 415 bin TL, İzmir'de 4 milyon 958 bin TL, Ankara'da ise 4 milyon 127 bin TL oldu.
Fiyatları Cumhuriyet Altını bazında incelediğimizde; 100 metrekarelik ortalama bir konut, Türkiye genelinde 111.9, İstanbul'da 182.5, Ankara'da 101.6, İzmir'de ise 122 altına denk geliyor.
TCMB, konut fiyat verileri 2010'dan itibaren paylaşıyor. Türkiye geneli ortalaması, İstanbul ve İzmir altın cinsinden tarihi dipte yer alıyor. Ankara ise 2020'de 87 altınla yaşadığı dibin üstünde bulunuyor.
Cumhuriyet Altını, konut verilerinin paylaşılmaya başlandığı 2010'un ilk çeyreğinde yaklaşık 363 liraydı. 2015'te konut fiyatlarının altın bazında zirveye çıktığında 688 TL civarındaydı. 2025'in son çeyreğinde ise 40 bin 650 lira seviyesindeydi.
2015'TE 1 KONUT ALAN ALTIN, BUGÜN 3 KONUT ALIYOR
Türkiye genelinde 2015'in son çeyreğinde 100 metrekarelik konut fiyatı, yaklaşık 322 Cumhuriyet Altını ile denkti. 2025'in son çeyreğinde ise yüzde 65 düşüşle yaklaşık 112 altın. Yani neredeyse o dönem 1 konut alınabilen altınla, bugün 3 konut alınabiliyor.
İstanbul'da ortalama konut fiyatı, yine aynı dönemde 631,5 Cumhuriyet Altını'na denk geliyordu. Bugün ise yaklaşık yüzde 71 düşüşle 182,5 altına tekabül ediyor. Yine üstteki örnekte olduğu gibi 2015'te 1 konut alabilen altın, bugün 3 konut alıyor.
İzmir ise tarihi zirvesini 2014'ün son çeyreğinde yaşadı. 100 metrekarelik ortalama bir konutun bedeli o dönemde 293 altındı. 2025'in son çeyreğinde ise gereken altın miktarı 122'ye geriledi. Burada yaklaşık yüzde 58'lik bir düşüş söz konusu. O dönemde 1 ev alabilen altın, bugün İzmir'den 2 evi rahatlıkla alabiliyor.
Ankara'da durum biraz farklı. Başkent'in 256 altına denk gelen zirvesi, verilerin açıklanmaya başladığı 2010'un ilk çeyreğinde yaşandı. Tarihi dip ise 2020'nin 3. çeyreğinde 87 altınla görüldü. Bugün ise Ankara'da 100 metrekarelik ortalama konut yaklaşık 102 altına alınabiliyor.
DOLAR BAZINDA ÖNCEKİ ÇEYREĞE GÖRE YÜKSELİŞ
Konut fiyatları dolar bazında ise 2025'in son çeyreğinde 2025'in 3. çeyreğine göre artış gösterdi. Türkiye genelinde metrekare ortalama fiyatı, 1044 dolardan 1076 dolara, İstanbul'da 1686 dolardan 1755 dolara, Ankara'da 946 dolardan 977 dolara, İzmir'de ise 1154 dolardan 1173 dolara yükseldi.
Önceki çeyreğe göre yükseliş olsa da Türkiye ortalamasında, İstanbul'da ve İzmir'de fiyatlar dolar cinsinden zirveden uzakta. Türkiye ortalaması, 2023'ün 2. çeyreğinde 1157 dolar ile, İstanbul aynı çeyrekte 1879 dolar ile, İzmir ise 1256 dolar ile en yüksek rakamlara ulaşmıştı.
Başkent ise 2024'ün ilk çeyreğinden beri rekor tazeliyor. Ankara 977 dolarla şu an tarihi zirvesinde.