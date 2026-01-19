Habertürk
Habertürk
        Mihriban Yılmaz'ın katili Naile Büşra'nın ölümünden tutuklandı! Bunun adı: çifte vahşet | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Mihriban'ın katili Büşra'nın ölümünden tutuklandı! Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!

        İzmir'de, 26 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ı öldürüp cesedini toprağa gömdüğünü itiraf edip tutuklanan aynı yaştaki Fatih İnan, 2023'te Manisa'da fabrikada hayatını kaybeden 23 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Fatih İnan'ın kardeşi Ö.İ.'nin, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. Amca K.İ.'nin, "Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum" mesajına Ö.İ.'nin, "Ses etmeyin" diye yanıt verdiği, Ö.İ.'nin ifadesinde söz konusu mesajların Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 13:30 Güncelleme: 19.01.2026 - 13:30
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de kahreden olay, 29 Aralık 2025'te Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle oturan Mihriban Yılmaz (26), akşam saatlerinde evden çıkıp yakınlarında yaşayan akrabalarının yanına gitti.

        Mihriban Yılmaz, 26 yaşındaydı.
        Mihriban Yılmaz, 26 yaşındaydı.

        AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre bir süre burada kalan Yılmaz, "Biriyle görüşeceğim" diyerek ayrıldı. Bu tarihten sonra kendisinden haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        OTOMOBİLE BİNDİĞİ BELİRLENDİ

        İstihbarat Şube Müdürlüğü desteğiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, Yılmaz'ın olay günü saat 20.30 sıralarında 7309 Sokak'taki boş arsaya gittiğini, burada kendisini bekleyen otomobile bindiğini tespit etti.

        Naile Büşra Sarıgül, 23 yaşındaydı.
        Naile Büşra Sarıgül, 23 yaşındaydı.

        ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Aracı kullanan kişinin Fatih İnan (26) olduğu belirlendi. Şüphelinin, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu da saptandı. Polis ekipleri, 11 Ocak’ta Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı.

        BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        İnan, Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatih İnan tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yılmaz'ın cenazesi ise toprağa verildi.

        BÜŞRA'NIN ÖLÜMÜNDEN ZANLI ÇIKTI

        Olaya ilişkin soruşturma sürerken, İnan'ın 2023'te de Manisa'daki bir olayla bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Yunusemre ilçesinde bir fabrikada iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Naile Büşra Sarıgül'ün, 3 Ağustos 2023'te yüksekten düşerek yaşamını yitirdiği, Sarıgül'den alınan DNA örneklerinde Fatih İnan'a ait sperm örneklerine rastlandığı belirlendi.

        "ESKİSİNDEN KORKMUYORUM BUNDAN KORKUYORUM"

        Ölümün kalp krizi sonucu meydana geldiğinin belirtildiği ve İnan hakkında, 'Kovuşturmaya yer yok' kararı verildiği öğrenildi. Fatih İnan'ın kardeşi Ö.İ.'nin, amcası K.İ. ile mesajlaştığı tespit edildi. K.İ.'nin, 'Eskisinden korkmuyorum, bundan korkuyorum' şeklindeki mesajına Ö.İ.'nin 'Ses etmeyin' diye yanıt verdiği, Ö.İ.'nin ifadesinde söz konusu mesajların Sarıgül'ün ölümüyle ilgili olduğunu söylediği öğrenildi.

        İLK OLAYIN DOSYASI YENİDEN AÇILDI

        Bu gelişmeler üzerine soruşturma savcısı, Sarıgül'ün ölümüyle ilgili verilen 'Kovuşturmaya yer yok' kararının kaldırılmasını talep etti.

        "CİNSEL SALDIRI" VE 2. KATTAN ATTI İDDİASI

        Soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan Fatih İnan'ın, Naile Büşra Sarıgül ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu söylediği ancak tanıkların bu durumu doğrulamadığı belirtildi. Savcı, İnan'ın Sarıgül ile rızası dışında cinsel birliktelik yaşadıktan sonra inşaatın 2'nci katından aşağı ittiği, bu durumun akrabaları tarafından da bilindiği gerekçesiyle suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğunu belirtti.

        BÜŞRA SORUŞTURMASINDAN DA TUTUKLANDI

        Mihriban Yılmaz'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu bulunan Fatih İnan, Sarıgül'e yönelik 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Tasarlayarak öldürme' suçlarından da tutuklandı.

