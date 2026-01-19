Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşının revize edildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre deneyimli çalıştırıcı ve ekibinin toplam maaşına 3 kat zam yapıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 18:42 Güncelleme: 19.01.2026 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşının revize edilerek yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

        Daha önce yıllık 30 milyon TL ödeyen bordo-mavililer; deneyimli çalıştırıcı ve ekibinin toplam maaşı 90 milyon TL olarak revize etti.

        KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

        Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

        Yapılan anlaşmaya göre;

        Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.

        Kamuoyuna duyurulur.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü

        İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Köpek dövüştürenler drone kamerasına yakalandı!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?