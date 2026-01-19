Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşının revize edilerek yeni sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Daha önce yıllık 30 milyon TL ödeyen bordo-mavililer; deneyimli çalıştırıcı ve ekibinin toplam maaşı 90 milyon TL olarak revize etti.

KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Sayın Fatih Tekke ile olan 30.06.2029 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesinin ücret kısmına ilişkin hükümleri aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Fatih Tekke ve ekibinin ücreti, Ocak 2026 dan itibaren başlamak üzere aylık net 7.5 milyon TL olarak yıllık net 90 milyon TL garanti ücret olacak şekilde revize edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.