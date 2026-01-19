Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

        Bu hafta gökyüzü 'dönüşüm' vadediyor. 20 Ocak'ta Güneş'in Kova burcuna geçmesiyle özgürleşme ve kalıpların dışına çıkma isteğimiz artıyor. Peki 12 burcu bekliyor? İşte 19 - 25 Ocak haftalık burç yorumlarınız..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 09:27 Güncelleme: 19.01.2026 - 09:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        19 - 25 Ocak haftasında gökyüzü ‘dönüşüm’ vadediyor. 20 Ocak’ta Güneş’in Kova burcuna geçmesiyle özgürleşme ve kalıpların dışına çıkma isteğimiz artıyor.

        Aynı gündeki Venüs–Plüton kavuşumu, ilişkilerde daha derin ve gerçek bağlara yönelmemize neden oluyor.

        Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle farklı fikirler ve sıra dışı bakış açıları ön plana çıkıyor.

        21 Ocak’taki Güneş–Merkür kavuşumu, önemli kararlar almamızı kolaylaştırıyor.

        23 Ocak’ta Mars’ın Kova burcuna geçmesiyle harekete geçme isteğimiz güçleniyor. Peki 19–25 Ocak haftasında burçları neler bekliyor, hadi gelin bakalım…

        REKLAM

        Sevgili Koçlar, sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız ön planda. Bazı ilişkilerde net kararlar alabilirsiniz.

        Sevgili Boğalar, kariyerinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yapılacak konuşmalar yön değiştirici olabilir.

        Sevgili İkizler burçları, bakış açınızı değiştiren gelişmeler kapıda. Eğitim ve seyahatte yeni bir sayfa açabilirsiniz.

        Sevgili Yengeçler, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar derinleşiyor. Yapılacak bir yüzleşme sizi güçlendirebilir.

        Sevgili Aslanlar, ilişkilerinizde güç dengeleri netleşiyor. Hayatınızda kimlerin kalacağına dair planlar, kararlar verebilirsiniz.

        Sevgili Başaklar, iş düzeniniz ve günlük alışkanlıklarınız değişiyor. Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir rutin oluşturabilirsiniz.

        Sevgili Teraziler, aşk ve keyif alanında gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Artık sizi mutlu etmeyen şeyleri sürdürmek istemeyebilirsiniz.

        REKLAM

        Sevgili Akrepler, ev ve aile konularında derin farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir mesele kapanabilir.

        Sevgili Yaylar, iletişim trafiğiniz hızlanıyor bu hafta. Söylediğiniz sözler uzun vadeli etkiler yaratabilir.

        Sevgili Oğlaklar, maddi konular ön planda. Sahip olduklarınızı sorgulatan bir dönüşüm yaşayabilirsiniz.

        Sevgili Kovalar, haftanın odağındasınız. Kendinizi daha cesur, daha net ve daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.

        Sevgili Balıklar, arka planda pek çok şey netleşiyor. Bastırdığınız bir düşünce gün yüzüne çıkabilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis; açık cezaevine teslim oldu

        'Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis; açık cezaevine teslim oldu

        #Haftalık burç
        #Burç Yorumları
        #19 Ocak haftalık burç yorumları
        #güneş
        #kova
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        9 kent için kar alarmı! 6 bölgede kar ve yağmur!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Trump'tan Omar'a: Somali'ye geri gönderilmeli
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Çin'de nüfus alarmı: 1949'dan bu yana en düşük seviyede
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        Trump'ın Grönland'ı olası "işgal" planına tepki
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        İspanya'da hızlı tren faciası: 21 ölü!
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Alanya'da Fener alayı!
        Alanya'da Fener alayı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        Tedesco: Çok zor bir maçtı!
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        "Sahada Talisca kenarda Tedesco etkisi!"
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"