19–25 Ocak haftalık burç yorumları...

19 - 25 Ocak haftasında gökyüzü ‘dönüşüm’ vadediyor. 20 Ocak’ta Güneş’in Kova burcuna geçmesiyle özgürleşme ve kalıpların dışına çıkma isteğimiz artıyor.

Aynı gündeki Venüs–Plüton kavuşumu, ilişkilerde daha derin ve gerçek bağlara yönelmemize neden oluyor.

Merkür’ün Kova burcuna geçmesiyle farklı fikirler ve sıra dışı bakış açıları ön plana çıkıyor.

21 Ocak’taki Güneş–Merkür kavuşumu, önemli kararlar almamızı kolaylaştırıyor.

23 Ocak’ta Mars’ın Kova burcuna geçmesiyle harekete geçme isteğimiz güçleniyor. Peki 19–25 Ocak haftasında burçları neler bekliyor, hadi gelin bakalım…

Sevgili Koçlar, sosyal çevreniz ve gelecek planlarınız ön planda. Bazı ilişkilerde net kararlar alabilirsiniz.

Sevgili Boğalar, kariyerinizle ilgili önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Yapılacak konuşmalar yön değiştirici olabilir.

Sevgili İkizler burçları, bakış açınızı değiştiren gelişmeler kapıda. Eğitim ve seyahatte yeni bir sayfa açabilirsiniz.

Sevgili Yengeçler, maddi paylaşımlar ve duygusal bağlar derinleşiyor. Yapılacak bir yüzleşme sizi güçlendirebilir. Sevgili Aslanlar, ilişkilerinizde güç dengeleri netleşiyor. Hayatınızda kimlerin kalacağına dair planlar, kararlar verebilirsiniz. Sevgili Başaklar, iş düzeniniz ve günlük alışkanlıklarınız değişiyor. Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir rutin oluşturabilirsiniz. Sevgili Teraziler, aşk ve keyif alanında gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Artık sizi mutlu etmeyen şeyleri sürdürmek istemeyebilirsiniz. REKLAM Sevgili Akrepler, ev ve aile konularında derin farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen bir mesele kapanabilir. Sevgili Yaylar, iletişim trafiğiniz hızlanıyor bu hafta. Söylediğiniz sözler uzun vadeli etkiler yaratabilir. Sevgili Oğlaklar, maddi konular ön planda. Sahip olduklarınızı sorgulatan bir dönüşüm yaşayabilirsiniz. Sevgili Kovalar, haftanın odağındasınız. Kendinizi daha cesur, daha net ve daha güçlü bir şekilde ortaya koyabilirsiniz.