        Atlas'ın annesinden çok acı sözler! | Son dakika haberleri

        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!

        İstanbul Güngören'de korkunç bir şekilde öldürülen Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü açıklamalarda bulundu. Acılı anne, şüphelinin avukatının zanlının bıçağı korkutmak için savurduğu iddiasına ilişkin, "Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 15:25 Güncelleme: 18.01.2026 - 15:25
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde, 14 Ocak'ta bir baklavacının önünde çıkan kavgada, E.Ç. tarafından bıçaklanmasının ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Atlas Çağlayan'ın ailesi, aynı mahalledeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

        AA'da yer alan habere göre anne Gülhan Ünlü, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atlas'ın sağlıkçı olmak istediğini ve çevresi tarafından çok sevilen bir çocuk olduğunu söyledi.

        Bıçakla dolaşan bir katilin oğlunu öldürmeye geldiğini belirten Ünlü, "Benim çocuğumun hiçbir suçu yok. Benim çocuğumun yan gözle bakmış olma ihtimali yok. Zaten o nur yüzüyle nasıl bir yan gözle bakma olabilir? Bunu asla kabul etmiyorum. Atlas'ı tanımanızı çok isterdim. Tanımadan bütün ülke benim yavrumu sevdi. Yüzünden nur akardı melek yavrumun. Herkese yardımcı olurdu, okulunda çok sevilen bir çocuktu. Arkadaşları da zaten çiçek gibi çocuklar, melek gibi hepsi. Hepsi zaten yan yana durduğunda anlaşılıyor." diye konuştu.

        Ünlü, 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç'nin avukatının savcılıkta müvekkilinin korkutmak amacıyla bıçağı savurduğu iddialarına ilişkin, "Eğer korkutmak isteği olmuş olsaydı gerilip o bıçakla vurmazdı. Ben sürekli söylüyorum, lütfen o son videoyu izleyin. Orada her şey çok net belli zaten, geriliyor o çocuk. Ölümcül darbe vuruyor oradan, ölümcül darbe. Göğsünden vuruyor çocuğumu. Yani nasıl korkutabilirsin? Göğsünden vurarak nasıl korkutabilirsin? Bu iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

        Provokatif paylaşımlarda 4 gözaltı!
        Provokatif paylaşımlarda 4 gözaltı!

        NE OLMUŞTU?

        Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Atlas cinayetinde yeni görüntüler

        İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayetiyle ilgili soruşturma derinleştirildi. Yapılan çalışmalarda olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkt

