Eski hakemler, Galatasaray-Gaziantetp FK maçını değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Eski hakemler, verilen veya verilmeyen kararları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, kritik maçta çalınan düdükleri yorumladı...
6. dakikada İlkay'ın müdahalesine kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Net sarı kartı atladı.
Bahattin Duran: Sarı kart gerekirdi.
8. dakikada Barış Alper'in faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Tartışmasız kart gerekir.
Bülent Yıldırım: Çok net, kitabın ortasından tartışmasız sarı kart.
Bahattin Duran: Çok net, tartışmasız sarı kart.
9. dakikada Barış Alper ve Perez yerde kaldı.
Bülent Yıldırım: Arkadan gelirken Perez'in sol ayakla yaptığı şarj, hakem bunu gördü. Krampona müdahale geldi ve doğru faul verdi hakem. Yukarıda ne oldu peki? Barış'ın sol kolu, Perez faul yapmış olsa da rakibin suratına vurdu. Barış Alper lehine verilen faul doğru, Barış Alper'in bu pozisyonda elin kolun illegal kullanımından ötürü sarı kart görmesi gerekirdi.
Deniz Çoban: Hakem birinci pozisyona çaldım faulü dedi. Zaten doğruyu yaptı. Top oyunda olsun ya da olmasın, kontrolsüz hareketler her zaman cezalandırılır. Faul tespiti doğru ama Barış Alper'e sarı kart vermesi lazımdı.
25. dakikada Davinson'a kart verilebilir miydi, faul kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Kavala gelen bir hamle yok. Sadece faul.
Deniz Çoban: Sadece faul.
Bahattin Duran: Sadece faul.
36. dakikada Yusuf yerde kaldı.
Deniz Çoban: Yusuf'un alt baldırına, Sallai'nin teması var ama Yusuf öndeyken, Sallai'nin önüne bacağını koyuyor, Sallai'nin dizi futbolun içindeki bir mücadelede önlenemeyen bir temas oluyor. Ayağını önüne açıp teması bekledi diye düşünüyorum. Sallai gayret etti ama teması önleyemedi. Devam doğru.
Bülent Yıldırım: Yusuf topa gitmeyip temas alayım diye lüzumsuz, geniş bir adım atıyor. Temasın gerçekleşme nedeni bu. Yusuf giderken Sallai vursa tamam ama Yusuf cinlik yapıyor. Devam doğru.
Bahattin Duran: Top Yusuf'un kontrolünde, hakimiyetinde değil. Sebep bu.
37. dakikadaki faulünde Draguş'a kart gerekir mi?
Bülent Yıldırım: Açık bir sarı kart.
Deniz Çoban: Net bir sarı kart.
Bahattin Duran: Net bir faul ama hakem ekibi net sarı kartı atladı.
38. dakikada Sallai yerde kaldı, devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Açık bir faul.
Bülent Yıldırım: Dikkatsiz bir müdahale. Topa uzanırken krampon krampona temas etti, net bir fauldü.
Bahattin Duran: Net bir faul.
39. dakikada İlkay'ın Draguş'a faulü
Bülent Yıldırım: Sadece faul, kart gerekmez.
Deniz Çoban: Sadece faul. Kart olmaz.
Bahattin Duran: Net bir faul, karta gerek yok.
45. dakikada Sangare, Eren'e faul yaptı mı?
Deniz Çoban: İnce bir teması hakem kaçırdı ama hakem nasıl kaçırdı diyeceğim bir pozisyon değil.
Bülent Yıldırım: Hakemi eleştiremeyiz, bu tarz küçük temasları zaman zaman göz kaçırabiliyor.
Bahattin Duran: Küçük bir temas, faul gerekirdi.
46. dakikada Yunus yerde kaldı. Devam kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Net bir faul.
Deniz Çoban: Yardımcı hakem çok yakın ve taç kaldırıyorken faul vermek risk. 2 metreden bakan faul vermeyecek, 20 metreden bakan verecek. Çok açık bir faul. Sırttan yüklendi.
Bahattin Duran: Açık bir faul.
48. dakikada Maxim ve Lemina mücadelesi...
Deniz Çoban: Bir faul çalındı. Faul yeterli.
Bülent Yıldırım: Top yok, faule ilaveten sarı kart gerekirdi. Çene altına doğru kuvvetli bir itme var.
Bahattin Duran: Sarı karta itiraz etmezdim.
49. dakikada Abdülkerim'e faul var mı?
Bülent Yıldırım: Net tartışmasız faul. Diz darbesi var.
Deniz Çoban: Net faul.
Bahattin Duran: Faul gerekirdi.
52. dakikada Barış Alper ve Sangare gerginliği
Deniz Çoban: Sarı kartlarda şüphe yok. İlk hareketi Sangare yaptı, tribünleri tahrik etti. Sarı kartı hızlıca verse engellenebilirdi.
Bülent Yıldırım: Bir oyuncunun, rakip seyirciyle işi yok. Böyle agresyonla bağırırsanız reaksiyon alıyorsunuz. Hakem gelmeden sarı kartla koşsa bu kadar uzamazdı. Oyunu okumakta zorlandı hakem. Kartlar doğru. Barış Alper şanslıydı. O kadar tartışmalı pozisyondan sonra ilk sarıyı burada görmeliydi.
Bahattin Duran: Engellenebilirdi bu olaylar. Barış Alper 2 tane sarı kartı ilk yarıda da görebilirdi, ilk kartı burada gördü.
62. dakikada Sallai ceza alanında yerde kaldı
Bülent Yıldırım: Mujakic'in küçük bir sürtmesi, belki olası bir küçük teması... Havadan askıdan kendini bıraktı. Sportmenliğe aykırı nitelikte kendini bıraktı. Sallai sarı kart görmeliydi.
Deniz Çoban: Küçük bir şarj var, onu kullanarak abarttı. Hakemi de eleştirmem sarı kart niye vermedin diye. Devam ettirmesiyle büyük kararı doğru verdi.
Bahattin Duran: Kesinlikle penaltı söz konusu değil.
72. dakikada Barış Alper'in faulünde 2. sarı kart olur mu?
Bülent Yıldırım: Sadece faul.
Deniz Çoban: Sadece faul.
Bahattin Duran: Sadece faul.
78. dakikada Icardi'nin Arda Kızıldağ'a müdahalesinde kart doğru karar mı?
Deniz Çoban: Kontrolsüzlük yok burada. Sarı karttan tasarruf edilebilirmiş.
Bülent Yıldırım: Sarı kart gerekmezdi. Icardi topa uzandı, rakip arkadan geldi. Omzuna düşen bir baldır var. Defansf oyuncusu kafasını tutunca kart verdi.
Bahattin Duran: Burada sarı kart göstermemesi daha doğru olurdu.
81. dakikada hakemin kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: Mujakic'in kural dışı müdahalesi yok. Icardi geriye doğru kaykılırken eline çarptı. Gaziantep lehine verilen karar doğru.
Deniz Çoban: Penaltı yok, elle oynama müdahale kararı doğru.
Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, elle oynama kararı doğru.
90+1. dakikada Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru.
90+6. dakikada Lemina'nın hakeme tepkisi
Bülent Yıldırım: Sınıfta kaldı hakem. Kararı protesto etti Lemina. Hakem faul verdi, faulü duyunca topu aldı eline, yere vurdu. Tartışmasız ikinci sarı kart.
Bahattin Duran: Lemina'ya ikinci sarı karttan ihraç
Deniz Çoban: İkinci sarı kart ve ihraç.