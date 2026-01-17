Galatasaray evinde 3'üncü kez puan kaybetti

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı 8. lig maçına çıktı. Biri hükmen 7 maçı da kazanan (biri hükmen) Okan Buruk, ilk kez puan kaybetti.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 18 kez rakip fileleri havalandırırken rakibinden 4 gol yedi.