Galatasaray evinde 3'üncü kez puan kaybetti
Gaziantep FK ile RAMS Park'ta 1-1 berabere kalan Galatasaray, evinde bu sezon üçüncü kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da bu beraberlikle kariyerinde ilki yaşadı.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak, bu sezon RAMS Park'taki 10. Süper Lig müsabakasında üçüncü kez puan kaybetti. Taraftarı önünde bu sezonki 10. lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet alırken 3. kez berabere kaldı.
Sahasında henüz mağlup olmayan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez fileleri havalandırırken kalesinde 9. golü gördü.
SON 11 MAÇIN 9'UNDA KALE KAPANMADI!
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı.
Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 11 golü kalesinde gördü.
OKAN BURUK, İLK KEZ G.ANTEP'İ YENEMEDİ!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.
Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı 8. lig maçına çıktı. Biri hükmen 7 maçı da kazanan (biri hükmen) Okan Buruk, ilk kez puan kaybetti.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 18 kez rakip fileleri havalandırırken rakibinden 4 gol yedi.
RAMS PARK'TA 28 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Galatasaray, iç sahada oynadığı son 28 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.