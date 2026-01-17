Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray evinde 3'üncü kez puan kaybetti - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray evinde 3'üncü kez puan kaybetti

        Gaziantep FK ile RAMS Park'ta 1-1 berabere kalan Galatasaray, evinde bu sezon üçüncü kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk da bu beraberlikle kariyerinde ilki yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 22:46 Güncelleme: 17.01.2026 - 22:46
        1

        Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak, bu sezon RAMS Park'taki 10. Süper Lig müsabakasında üçüncü kez puan kaybetti. Taraftarı önünde bu sezonki 10. lig maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 7 galibiyet alırken 3. kez berabere kaldı.

        2

        Sahasında henüz mağlup olmayan Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez fileleri havalandırırken kalesinde 9. golü gördü.

        3

        SON 11 MAÇIN 9'UNDA KALE KAPANMADI!

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 11 maçın 9'unda gol yedi.

        Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

        4

        Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 11 lig müsabakasının 9'unda en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı.

        5

        Galatasaray, bu dönemde sadece sahasında oynadığı Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı.

        6

        Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 11 golü kalesinde gördü.

        7

        OKAN BURUK, İLK KEZ G.ANTEP'İ YENEMEDİ!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başında Gaziantep FK'ye karşı ilk kez puan kaybı yaşadı.

        8

        Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında olduğu süreçte Gaziantep FK'ye karşı 8. lig maçına çıktı. Biri hükmen 7 maçı da kazanan (biri hükmen) Okan Buruk, ilk kez puan kaybetti.

        Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu süreçte 18 kez rakip fileleri havalandırırken rakibinden 4 gol yedi.

        9

        RAMS PARK'TA 28 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, iç sahada oynadığı son 28 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

        10

        Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 lig mücadelesinde 22 galibiyet aldı. Galatasaray, 6. kez berabere kaldı.

