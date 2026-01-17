Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Haseke'de yaşayan Arap aşiretlerinden ortak çağrı yapıldı | Dış Haberler

        Haseke'de yaşayan Arap aşiretlerinden ortak çağrı yapıldı

        Arap aşiretleri, Suriye'nin birliğine bağlılık vurgusu yaparak diyalog çağrısında bulundu. Aşiretler SDG'nin tutukluları serbest bırakmasını ve Koalisyon'un desteğini çekmesini istedi. Suriye devletinin vilayet genelinde egemenliğini tesis etmesi talep edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 19:43 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haseke'de aşiretlerden çağrı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye'nin Haseke Vilayeti’nde yaşayan Arap aşiretleri, imzaladıkları ortak açıklamada Suriye’nin toprak ve halk birliğine bağlılıklarını vurguladı. Açıklamada, ülkedeki sorunların çözümünde Suriyeli aktörler arasındaki diyalogun tek yol olduğu belirtildi.

        EGEMENLİĞİ GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

        Aşiretler, aileleri çocuklarını devlet dışındaki herhangi bir askeri oluşumdan çekmeye davet etti. Ayrıca Suriye devletinin Haseke Vilayeti’nin tüm bölgelerine girerek egemenliğini genişletmesi talep edildi.

        SDG'YE VERİLEN DESTEĞİ KESİN ÇAĞRISI

        Metinde, SDG tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılması ve keyfi tutuklamalara son verilmesi istendi. Aşiretler, Koalisyon Güçleri’ne de SDG’ye verilen desteği keserek Suriye halkının yanında yer alma çağrısı yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da 2 ayda 18 kişi kurşunlamadan tutuklandı!

        İstanbul'da, son 2 ay içinde iş yeri ve araç kurşunlamalarıyla kamu düzenini tehdit eden "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda, polis bu kez farklı ve dikkat çeken bir yöntem uyguladı. Kapıyı açmamakta direnen çete üyelerinin bulunduğu adreslere düzenlenen baskınlarda, Özel Harekât Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis köpekleri içeriye salındı. Köpeklerin etkisiyle direnci kırılan şüpheliler etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 18 şüpheli tutuklandı.

        #Haseke Arap aşiretler
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar