Haseke'de yaşayan Arap aşiretlerinden ortak çağrı yapıldı

Suriye'nin Haseke Vilayeti’nde yaşayan Arap aşiretleri, imzaladıkları ortak açıklamada Suriye’nin toprak ve halk birliğine bağlılıklarını vurguladı. Açıklamada, ülkedeki sorunların çözümünde Suriyeli aktörler arasındaki diyalogun tek yol olduğu belirtildi.

EGEMENLİĞİ GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Aşiretler, aileleri çocuklarını devlet dışındaki herhangi bir askeri oluşumdan çekmeye davet etti. Ayrıca Suriye devletinin Haseke Vilayeti’nin tüm bölgelerine girerek egemenliğini genişletmesi talep edildi.

SDG'YE VERİLEN DESTEĞİ KESİN ÇAĞRISI

Metinde, SDG tarafından gözaltına alınanların serbest bırakılması ve keyfi tutuklamalara son verilmesi istendi. Aşiretler, Koalisyon Güçleri’ne de SDG’ye verilen desteği keserek Suriye halkının yanında yer alma çağrısı yaptı.