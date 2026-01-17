"Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yanan kamyonette cansız bedeni bulunan Hacı Ali Tuncer'in öldürülmesi sonrası tutuklanan Atuf Özdemir'in, delilleri yok etmek için Tuncer ile birlikte aracı ateşe verdiği ortaya çıktı. Özdemir'in, sosyal medya hesabından "Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin" paylaşımı yaptığı görüldü
Antalya'da kan donduran olay, perşembe günü saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi.
ARAÇ YANGINI İHBARI YAPILDI
Araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Öldürülen Hacı Ali Tuncer.
YANAN KİŞİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI
DHA'daki habere göre ekipler, yanan kamyonette erkeğe ait yanmış ceset belirledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu saptandı.Tutuklanan katil zanlısı Atuf Özdemir.
ŞÜPHELİ BELİRLENDİ
Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.
ARAÇTA ÖLDÜRÜP ARACI YAKMIŞ
Atuf Özdemir, dün Alanya ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Atuf Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Atuf Özdemir'in, Tuncer'i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi.
"BEDELİNİ YANARAK ÖDERSİN" PAYLAŞIMI
Diğer yandan Özdemir'in, sosyal medya hesabından "Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin" paylaşımı yaptığı görüldü.