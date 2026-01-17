Habertürk
Habertürk
        Antalya haberleri: "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, yanan kamyonette cansız bedeni bulunan Hacı Ali Tuncer'in öldürülmesi sonrası tutuklanan Atuf Özdemir'in, delilleri yok etmek için Tuncer ile birlikte aracı ateşe verdiği ortaya çıktı. Özdemir'in, sosyal medya hesabından "Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin" paylaşımı yaptığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 15:32 Güncelleme: 17.01.2026 - 15:32
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Antalya'da kan donduran olay, perşembe günü saat 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi.

        ARAÇ YANGINI İHBARI YAPILDI

        Araç yangını olduğu yönündeki ihbar sonrası bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Öldürülen Hacı Ali Tuncer.
        Öldürülen Hacı Ali Tuncer.

        YANAN KİŞİNİN KİMLİĞİ SAPTANDI

        DHA'daki habere göre ekipler, yanan kamyonette erkeğe ait yanmış ceset belirledi. Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede; cesedin Hacı Ali Tuncer'e ait olduğu saptandı.

        Tutuklanan katil zanlısı Atuf Özdemir.
        Tutuklanan katil zanlısı Atuf Özdemir.

        ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında şüphelinin, Atuf Özdemir olduğu belirlendi.

        ARAÇTA ÖLDÜRÜP ARACI YAKMIŞ

        Atuf Özdemir, dün Alanya ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Atuf Özdemir, işlemleri sonrası tutuklandı. Atuf Özdemir'in, Tuncer'i araç içerisinde öldürdüğü ve delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiği tespit edildi.

        "BEDELİNİ YANARAK ÖDERSİN" PAYLAŞIMI

        Diğer yandan Özdemir'in, sosyal medya hesabından "Ateşle oynarsan bedelini yanarak ödersin" paylaşımı yaptığı görüldü.

