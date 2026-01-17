Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Önce 'Batmobile', sonra villa! 'Ankaralı Batman'in sıra dışı tutkusu

        Üniversiteli gencin 'Batman' tutkusu

        'Ankaralı Batman' olarak bilinen 22 yaşındaki Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencisi Ali Efe Arslan, evini Batman teması üzerine inşa ettirip, her köşesine Batman kostümleri ve objeleri yerleştirdi. Batman'ın aracı gibi dizayn ettiği otomobiliyle sokaklarda gezen Arslan, ilgi görüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 14:30 Güncelleme: 17.01.2026 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çocukluğundan bu yana çizgi roman kahramanı Batman'ın hayranı olan Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ali Efe Arslan, Batman kostümüyle kent sokaklarında dolaşmaya başladıktan sonra 'Ankaralı Batman' olarak tanındı.

        2

        Arslan, ardından önce otomobilini Batman'ın aracı gibi dizayn ettirdi, ardından da Batman temalı bir ev inşa ettirdi. Arslan'ın yaşadığı 3 katlı villa şeklindeki evin her köşesindeki özel bölmelere, Batman kostümleri yerleştirildi.

        3

        Batman'ın kullandığı silah, bıçak ve diğer objeler de evdeki yerini aldı. Evin tavanında ve farklı noktalara da ışıklı Batman amblemleri yerleştirildi. Evin asansöründe bile Batman amblemi yer aldı.

        4

        "KOSTÜMÜN GETİRDİĞİ VİCDANİ BİR SORUMLULUK VAR"

        Batman kostümüyle otomobiline binip, Başkent sokaklarında dolaşan Arslan, hayvanseverliğiyle de dikkat çekiyor.

        5

        Arslan, 3 yıldır Ankara'da Batman karakteri gibi gezdiğini söyleyerek, "Kendimi bildim bileli 'Batman' tutkum vardı. Çocukluktan geliyor. Batman karakterini hep gözümde ayrı bir yere koymuşumdur. Çocukken de Batman kostümleri giyerdim. Büyüdükten sonra da kendi kostümümü yapma kararı verdim.

        6

        Şimdi kostümlerin hepsini kendi elimle sıfırdan, baştan yarattım. Bunun için aylarca ekipman toplamam, kumaş almam, deri sipariş vermem gerekti. Materyalleri topladıktan sonra bir terzim var, bütün her şeyi neredeyse o yaptı. Batman kostümüyle ilk Ankara'da çıktığım an 6 Mart 2023. Sevgilimden ayrıldıktan sonra böyle bir serüvene başladım.

        7

        Bir şeyi başarmam gerekiyordu. Batman olma serüvenim buradan geliyor. Hayata tutunma ve kendimi geliştirme isteğimi bir acıya borçluyum. Dışarıda fotoğraf çektirmek isteyen de şakalaşan da oluyor. Bunların hepsini anlayışla karşılıyorum. Güzel, samimi bir ortam oluşuyor. Bu kostümün getirdiği vicdani bir sorumluluk var. Bunu sokak hayvanlarına yardım ederek gerçekleştiriyorum" dedi.

        8

        "EV, BATMAN KARAKTERİNİN BEYNİ VE KALBİ"

        Arslan, yine sosyal medyada da 'Ankaralı Batman' olarak tanındığını söyleyerek, "Normalde Batman çok ciddi bir karakterdir; hiç gülmez, espri yapmaz. Ben bunu Ankara jargonuyla birleştirerek daha mizahi işler üretmeye başladım. Sanal medyada bu kadar ilgi göreceğimi tahmin etmiyordum. Takipçilerin beklentisini karşılamak için kostümleri geliştirmeye devam ettim.

        9

        Sonra Batman'ın kullandığı her şeyi yapmaya karar verdim. İkinci aşama arabamı 'Batmobil'e' çevirmekti. Onu da yaptıktan sonra geriye evi, yani yarasa mağarası kaldı. Bu ev, Batman karakterinin beyni ve kalbidir. Batman bütün hazırlıklarını aslında orada yapar. Ben de evimi Batman teması üzerine inşa etmeye karar verdim.

        10

        2025'in Ağustos ayında inşaata başladık. Burası aslında bir bodrum depoydu. Bir mimarla anlaştık. Tamamen Batman teması üzerine inşa ettik. Burada aynı zamanda yaşıyorum. Sabah kalkarım, okula giderim. Eve gelince dersimi çalışırım, ödevimi yaparım.

         

        11

        Evde ufak bir spor salonum var. Batman müzikleriyle spor yaparım. Ağırlık kaldırırım, dövüş antrenmanı yaparım. Günün planlamasını yaparım. Ertesi gün ne yapacağımı, hangi videoları çekeceğimi planlarım" ifadelerini kullandı. 

        12
        13
        14
        15
        #Ankaralı Batman
        #Ali Efe Arslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Cezaevinden çıktı ailesine dehşeti yaşattı!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Yarıyıl tatiline giren çocuklara "sağlıklı beslenme ve düzenli uyku" tavsiyesi
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?