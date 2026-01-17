Trabzonspor, Mathias Lovik ile anlaştı! Ara transfer döneminde ilk olarak Nijeryalı stoper Nwaiwu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, ikinci takviyesini sol beke yapıyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekibi Parma'da forma giyen Norveçli Mathias Lovik ile her konuda anlaşma sağladı. 22 yaşındaki sol bekin kısa süre içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

