        Haberler Spor Transfer Son dakika transfer haberi - Trabzonspor, Mathias Lovik ile anlaştı! - Futbol Haberleri

        Trabzonspor, Mathias Lovik ile anlaştı!

        Ara transfer döneminde ilk olarak Nijeryalı stoper Nwaiwu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, ikinci takviyesini sol beke yapıyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekibi Parma'da forma giyen Norveçli Mathias Lovik ile her konuda anlaşma sağladı. 22 yaşındaki sol bekin kısa süre içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2026 - 17:10 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:58
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor transferde hareketli günler geçiriyor. Nijeryalı stoper Nwaiwu'yu kadrosuna katarak ara transferdeki ilk hamlesini yapan bordo-mavililer, sol beke de Mathias Lovik'i transfer ediyor.

        Bordo-mavililer, Norveçli sol bekin kulübü Parma ile her konuda anlaşmaya vardı.

        22 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

        TRABZON'A GELECEK

        Hasan Tüncel'in haberine göre; Lovik'in de önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

        Mathias Lovik, bu sezon Parma formasıyla 12 maçta 742 dakika süre aldı ve 1 asist katkısı yaptı.

