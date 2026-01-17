Trabzonspor, Mathias Lovik ile anlaştı!
Ara transfer döneminde ilk olarak Nijeryalı stoper Nwaiwu'yu kadrosuna katan Trabzonspor, ikinci takviyesini sol beke yapıyor. Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekibi Parma'da forma giyen Norveçli Mathias Lovik ile her konuda anlaşma sağladı. 22 yaşındaki sol bekin kısa süre içerisinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Trabzonspor transferde hareketli günler geçiriyor. Nijeryalı stoper Nwaiwu'yu kadrosuna katarak ara transferdeki ilk hamlesini yapan bordo-mavililer, sol beke de Mathias Lovik'i transfer ediyor.
Bordo-mavililer, Norveçli sol bekin kulübü Parma ile her konuda anlaşmaya vardı.
22 yaşındaki futbolcuyla da el sıkışan Trabzonspor'un transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.
TRABZON'A GELECEK
Hasan Tüncel'in haberine göre; Lovik'in de önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Mathias Lovik, bu sezon Parma formasıyla 12 maçta 742 dakika süre aldı ve 1 asist katkısı yaptı.