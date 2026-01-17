15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

OKULLARIN 15 günlük tatile girmesinin ardından Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler otogara akın etti. Tatilde ailesinin yanına gideceğini belirten üniversite öğrencisi Nida Çelik, "Burada okuyorum, Bursa'da ailem var sonunda aileme kavuşacağım, çok mutluyum" dedi.

2025- 2026 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi dün sona erdi. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirmek isteyen kişiler otogarda yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelenlerin bazıları karne tatilini ailesinin yanında geçirmek için şehir dışına giderken, gezmek için tatile gidenlerde vardı. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle firmalar ek seferler düzenlerken, esnafın durumdan memnun olduğu gözlendi. Yetkililer, tatil süresince yoğunluğun artarak devam edebileceğini belirtti.

‘ADIYAMAN'A GİDİYORUZ'

Öğrenci Muhammed Ali Yücel, "Takdir belgesi aldım, çok mutluyum. Adıyaman'a gidiyoruz sömestır tatilinde. Tatile gideceğim. Adıyaman'ın ünlü yerlerini gezeceğim" dedi.

‘YOLCULUK YAPMAYA HAZIRIZ’

Baba Murat Yücel, "Çocuklar karnesini aldı. Sömestırda Adıyaman'a gidiyoruz. Çok mutluyuz. Oğlum takdir belgesi aldı. Yolculuk yapmaya hazırız. Orada ünlü yerleri gezeceğiz. Bizim Bağbostan gibi yerlerimiz var. Oraları gezeceğiz" dedi.