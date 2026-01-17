Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

        15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu

        Yarıyıl tatilinin başlamasıyla Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk arttı. Öğrenciler ve aileler şehir dışına akın ederken firmalar ek seferler koydu, yetkililer yoğunluğun süreceğini belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        OKULLARIN 15 günlük tatile girmesinin ardından Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk başladı. Tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler otogara akın etti. Tatilde ailesinin yanına gideceğini belirten üniversite öğrencisi Nida Çelik, "Burada okuyorum, Bursa'da ailem var sonunda aileme kavuşacağım, çok mutluyum" dedi.

        2025- 2026 Eğitim-Öğretim yılı birinci dönemi dün sona erdi. 15 günlük tatilin başlamasıyla birlikte tatilini şehir dışında geçirmek isteyen kişiler otogarda yoğunluk oluşturdu. Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelenlerin bazıları karne tatilini ailesinin yanında geçirmek için şehir dışına giderken, gezmek için tatile gidenlerde vardı. Otogarda yaşanan yoğunluk nedeniyle firmalar ek seferler düzenlerken, esnafın durumdan memnun olduğu gözlendi. Yetkililer, tatil süresince yoğunluğun artarak devam edebileceğini belirtti.

        REKLAM

        ‘ADIYAMAN'A GİDİYORUZ'

        Öğrenci Muhammed Ali Yücel, "Takdir belgesi aldım, çok mutluyum. Adıyaman'a gidiyoruz sömestır tatilinde. Tatile gideceğim. Adıyaman'ın ünlü yerlerini gezeceğim" dedi.

        ‘YOLCULUK YAPMAYA HAZIRIZ’

        Baba Murat Yücel, "Çocuklar karnesini aldı. Sömestırda Adıyaman'a gidiyoruz. Çok mutluyuz. Oğlum takdir belgesi aldı. Yolculuk yapmaya hazırız. Orada ünlü yerleri gezeceğiz. Bizim Bağbostan gibi yerlerimiz var. Oraları gezeceğiz" dedi.

        ‘TORUNLARIMLA BİRLİKTE TATİLE ÇIKTIM’

        Torunlarıyla birlikte tatile giden Mürvet Altun, "Torunlarımla birlikte tatile çıktım. Torunlarımın okulu tatil olduğu için. Bir hafta geziye çıkacağız torunlarımla. Kırklareli’ne kızlarımın yanına gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

        ‘SONUNDA AİLEME KAVUŞACAĞIM’

        Tatilde ailesinin yanına giden üniversite öğrencisi Nida Çelik, "Üniversite öğrencisiyim. Ara tatile girdik. Bursa'ya ailemin yanına gideceğim. Burada okuyorum. Bursa'da ailem var. Sonunda aileme kavuşacağım. O yüzden çok mutluyum. Biraz dinlenip geri geleceğim mecbur. 14 gün sürecek tatilim. Sonra tekrardan İstanbul'a döneceğim" diye konuştu.

        REKLAM

        ‘OKULLAR TATİL OLDUĞU İÇİN AİLEMİN YANINA GİTMEK İSTEDİM’

        Tatilde ailesinin yanına giden üniversite öğrencisi Arya Zilan, "Üniversite öğrencisiyim. Bursa Gemlik'e gideceğim. Okullar tatil olduğu için ailemin yanına gitmek istedim. Biraz kafa dağıtmak için. Dönem yorucuydu bayağı. Sınavlar, vizeler, finaller biraz karıştı. Kafa dağıtmak için biraz da ailemin yanına gideyim dedim. Tekrardan geri döneceğim İstanbul’a" dedi.

        ‘ŞU ANDA DÖRT GÜNLÜK ARABAMIZ DOLU’

        Otogarda seyahat firması sahibi Selim çiftçi, "Çoktan beri bugünleri bekliyoruz. Yoğunluk iyi. Maşallah. Allah bereketini arttırsın. Şu anda iyi arabalarımız dolu. Şu anda dört günlük arabamız dolu. Biz Hatay, Antalya, Kars, Fatsa arabalarımız dolu. Şükürler olsun" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        15 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 15 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı: Evsiz kalan aileme Özgür Çelik yardım etti, İmamoğlu ile görüşmemde iş teklifi yapıldı* Pehlevi'nin "oldukça hoş biri gibi göründüğünü" söyleyen ABD Başkanı Trump, İran içinde yeterli desteği olup olmadığı konusunda emin olmadığını ifade etti. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanamaması konusunda engelin Ukrayna lideri Zelenskiy olduğunu söyledi* Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerine yüzde 19,23 oranında zam yapıldı. Ankara-İstanbul hattında bilet fiyatı 780 TL'den 930 TL'ye yükseldi*  Fenerbahçe'de tüm gözler N'Golo Kante takviyesine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yönetim, transferde son noktayı koymak için Abu Dabi'ye gidecek* Siroz teşhisi konulan, bu nedenle acilen karaciğer nakli olması gereken ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan: Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi. Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor

        #Bayrampaşa Otogar
        #Yarı Yıl Tatili
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?