Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
İstanbul Şişli'de bir kablo firmasında 215 milyon TL'lik vurgun yapıldığı ileri sürüldü. Şirket ortağının, babası adına kurduğu ayrı şirket üzerinden satışları yönlendirerek 5 milyon dolar haksız kazanç sağladığı öne sürüldü. Firmanın yönetim kurulu başkanının şikâyeti üzerine dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Kazandığı paralarla bir iş yeri hanı ve çok sayıda arazi aldığı iddia edilen iş yeri ortağıyla birlikte 6 kişi tutuklandı
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre müşteki M.K., yönetim kurulu başkanı olduğu kablo firmasının İstanbul Şişli’de bulunan şubelerinde görev yapan bazı çalışanlar ile şirketin ortağı M.Ç.’nin, kanundan kaynaklanan güven yükümlülüğüne aykırı davranarak şirketi dolandırdıklarını iddia ederek şikâyetçi oldu.
ŞOK EDEN İDDİALAR
İddialara göre, şirketin yüzde 20 hisseli ortağı olan M.Ç., babası adına ayrı bir şirket kurdu. M.Ç.’nin, ana şirketin yaptığı işlerin bir bölümünü gizlice bu şirkete yönlendirdiği, bu yöntemle haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.
5 MİLYON DOLARLIK VURGUN
İddialara göre M.Ç., 2019 yılından bu yana bu yöntemle toplam 5 milyon dolar (215 milyon TL) kazanç elde etti. Şirket yönetim kurulu başkanı M.K. ise, aynı yöntem nedeniyle firmasının zarara uğradığını iddia etti. M.Ç.’nin, elde ettiği bu paralarla Karaköy’de bir iş hanı ile çok sayıda arazi satın aldığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.
MAİLLER ELE VERDİ
Şirket ortağı M.Ç. ve birlikte hareket ettiği öne sürülen çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunan M.K., dolandırıcılığı şirket içi e-posta yazışmaları sayesinde fark ettiklerini belirtti.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. 7 Ocak’ta Şişli’deki iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.
6 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 11 adet cep telefonu, 6 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harici bellek ve suça konu olduğu değerlendirilen çok sayıda evrak ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.