Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre müşteki M.K., yönetim kurulu başkanı olduğu kablo firmasının İstanbul Şişli’de bulunan şubelerinde görev yapan bazı çalışanlar ile şirketin ortağı M.Ç.’nin, kanundan kaynaklanan güven yükümlülüğüne aykırı davranarak şirketi dolandırdıklarını iddia ederek şikâyetçi oldu.

ŞOK EDEN İDDİALAR

İddialara göre, şirketin yüzde 20 hisseli ortağı olan M.Ç., babası adına ayrı bir şirket kurdu. M.Ç.’nin, ana şirketin yaptığı işlerin bir bölümünü gizlice bu şirkete yönlendirdiği, bu yöntemle haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

5 MİLYON DOLARLIK VURGUN

İddialara göre M.Ç., 2019 yılından bu yana bu yöntemle toplam 5 milyon dolar (215 milyon TL) kazanç elde etti. Şirket yönetim kurulu başkanı M.K. ise, aynı yöntem nedeniyle firmasının zarara uğradığını iddia etti. M.Ç.’nin, elde ettiği bu paralarla Karaköy’de bir iş hanı ile çok sayıda arazi satın aldığı da öne sürülen iddialar arasında yer aldı.

MAİLLER ELE VERDİ

Şirket ortağı M.Ç. ve birlikte hareket ettiği öne sürülen çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunan M.K., dolandırıcılığı şirket içi e-posta yazışmaları sayesinde fark ettiklerini belirtti.