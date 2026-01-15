Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş

        Gümüş üretiminde lider ülkeler

        Gümüş, benzersiz iletkenliği ve dayanıklılığı ile elektronik ve enerji başta olmak üzere birçok stratejik sektörün vazgeçilmez metali haline gelirken, arzının sınırlı olması ve çoğunlukla yan ürün olarak üretilmesi bu metali, küresel tedarik zincirleri açısından kritik bir konuma taşıyor. Son 10 yılda gümüş fiyatları yatırım ve teknolojiyle ilişkili talep dinamikleri nedeniyle artış gösterdi. Gümüşün son yıllarda güçlü şekilde değer kazanmasının temelinde birkaç ana unsurun birleşimi yer alıyor. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar, elektronik ve yarı iletkenler gibi alanlarda gümüşün vazgeçilmez bir sanayi girdisi haline gelmesi ve yatırım amaçlı bir seçenek olması bu metale olan talebi ciddi biçimde artırıyor. Meksika, dünya rezervlerinin yalnızca %6'sına sahip olmasına rağmen küresel üretime liderlik ediyor.

        Giriş: 16.01.2026 - 15:54 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:25
        #gümüş
        #gümüş üretimi
        #gümüş madeni

