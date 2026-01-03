Habertürk
        Dünyanın petrolü kimde?

        En çok petrol rezervleri hangi ülkede?

        OPEC'in 2024 Raporu verilerine göre, ham petrol rezervleri en yüksek ilk 10 ülke sıralamasında Venezuela, yaklaşık 303 milyar varil ile toplam rezervin %19,4'üne sahip olarak ilk sırada yer alıyor. Suudi Arabistan 267 milyar varil (%17,1) ile ikinci, İran ise 209 milyar varil (%13,3) ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu üç ülke birlikte, dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin neredeyse yarısını kontrol ediyor.

        Giriş: 05.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:51
