En çok petrol rezervleri hangi ülkede?
OPEC'in 2024 Raporu verilerine göre, ham petrol rezervleri en yüksek ilk 10 ülke sıralamasında Venezuela, yaklaşık 303 milyar varil ile toplam rezervin %19,4'üne sahip olarak ilk sırada yer alıyor. Suudi Arabistan 267 milyar varil (%17,1) ile ikinci, İran ise 209 milyar varil (%13,3) ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu üç ülke birlikte, dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin neredeyse yarısını kontrol ediyor.
Giriş: 05.01.2026 - 16:51 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:51