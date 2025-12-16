Habertürk
        Dünyaya şapkasını kim giydiriyor?

        Şapka ihracatında lider ülkeler

        2024 yılında dünya genelinde ihraç edilen şapka ve benzeri başlıkların satışları 13,9 milyar dolara ulaştı. Küresel şapka ihracatında Çin 5,9 milyar dolarlık ihracat değeriyle pazarın %42,2'sini tek başına karşılayarak açık ara lider konumda. Çin'i 975 milyon dolarla Vietnam (%7) ve 899,8 milyon dolarla Bangladeş (%6,5) izliyor. Avrupa'da ise İtalya (%5,5), Almanya (%5) ve Hollanda (%4,3) öne çıkıyor. Türkiye ise 140,2 milyon dolarlık ihracatla küresel şapka ticaretinden %1 pay alarak ilk 15 ülke arasında yer alıyor.

        Giriş: 19.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:17
        #şapka
        #şapka ihracatı
        #ihracat

