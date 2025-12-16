Şapka ihracatında lider ülkeler
2024 yılında dünya genelinde ihraç edilen şapka ve benzeri başlıkların satışları 13,9 milyar dolara ulaştı. Küresel şapka ihracatında Çin 5,9 milyar dolarlık ihracat değeriyle pazarın %42,2'sini tek başına karşılayarak açık ara lider konumda. Çin'i 975 milyon dolarla Vietnam (%7) ve 899,8 milyon dolarla Bangladeş (%6,5) izliyor. Avrupa'da ise İtalya (%5,5), Almanya (%5) ve Hollanda (%4,3) öne çıkıyor. Türkiye ise 140,2 milyon dolarlık ihracatla küresel şapka ticaretinden %1 pay alarak ilk 15 ülke arasında yer alıyor.
Giriş: 19.12.2025 - 13:17 Güncelleme: 19.12.2025 - 13:17