Sağlık harcamaları 2,5 trilyon liraya yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ait Sağlık Harcamaları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre %89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %86,1 artarak 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %101,8'lik bir artış oranı ile 564 milyar 924 milyon TL olarak tahmin edildi.
Giriş: 04.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:42