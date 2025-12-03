Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Sağlık harcamalarında artış var

        Sağlık harcamaları 2,5 trilyon liraya yaklaştı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ait Sağlık Harcamaları İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre toplam sağlık harcaması 2024 yılında bir önceki yıla göre %89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması %86,1 artarak 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise %101,8'lik bir artış oranı ile 564 milyar 924 milyon TL olarak tahmin edildi.

        Giriş: 04.12.2025 - 15:42 Güncelleme: 04.12.2025 - 15:42
        #sağlık
        #sağlık harcaması

