Tek Kişilik Haneler: İsveç Üçte Bir, Türkiye Beşte Bir
Statista'nın 2024 Eylül–2025 Eylül döneminde 18–64 yaş arası katılımcılarla yaptığı son ankete göre, Avrupa'da tek başına yaşayan hanehalkı oranı en yüksek ülke İsveç oldu. Ülkede her üç kişiden biri (%29) yalnız yaşıyor. Almanya ise %27 ile ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de ise TÜİK'in "İstatistiklerle Hanehalkı 2024" verilerine göre tek kişilik hanelerin oranı nüfusun beşte biri (%20) seviyesinde bulunuyor.
Giriş: 24.11.2025 - 12:49 Güncelleme: 24.11.2025 - 13:07