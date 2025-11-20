Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’de çocuk olmak

        20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

        Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve BM'nin 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ettiği tarih olduğu için özel bir önem taşıyor. Dünya genelinde milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık, güvenlik ve eşit fırsatlara erişim mücadelesinin hâlâ sürmekte. Uzmanlar, çocukların haklarını korumanın yalnızca bir hukuki yükümlülük değil, aynı zamanda barış ve gelişmişlik için evrensel bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin çocuk karnesi

        Giriş: 20.11.2025 - 15:39 Güncelleme: 20.11.2025 - 15:39
        #Dünya Çocuk Hakları Günü
        #çocuk hakları

