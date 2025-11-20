20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
Bugün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve BM'nin 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni kabul ettiği tarih olduğu için özel bir önem taşıyor. Dünya genelinde milyonlarca çocuğun eğitim, sağlık, güvenlik ve eşit fırsatlara erişim mücadelesinin hâlâ sürmekte. Uzmanlar, çocukların haklarını korumanın yalnızca bir hukuki yükümlülük değil, aynı zamanda barış ve gelişmişlik için evrensel bir zorunluluk olduğuna dikkat çekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin çocuk karnesi
