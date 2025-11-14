Buğday üretim ve tüketiminde lider ülkeler
Küresel buğday üretiminin Çin, Avustralya, AB, Rusya, Kanada ve Ukrayna'daki güçlü hasatların önderliğinde bu sezon rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Avrupa Birliği'nde Fransa, Almanya, Polonya, İspanya ve Romanya, AB'nin küresel gıda arzındaki merkezi rolünü güçlendirerek kıtanın en büyük buğday üreticileri olmaya devam ediyor. Türkiye ise hem üretimde hem de tüketimde lider ülkeler arasındaki yerini koruyor
Giriş: 17.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 17.11.2025 - 16:46