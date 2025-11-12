Habertürk
        Küresel ticaretin yeni motoru "yaratıcılık"

        Dünyadaki en büyük "yaratıcı ürün ihracatçıları"

        El sanatlarından video oyunlarına, modadan yazılıma kadar uzanan yaratıcı ekonomi, dünya ticaretinde giderek daha büyük yer kaplıyor. UNCTAD verilerine göre Çin 230 milyar dolarlık ihracatla açık ara lider konumda. Onu 47 milyar dolarla ABD ve 41 milyar dolarla İtalya izliyor. Moda, tasarım, yazılım ve medya gibi sektörlerin yer aldığı bu alanda, yaratıcı ekonomi artık küresel ticaretin vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

        Giriş: 12.11.2025 - 14:18 Güncelleme: 12.11.2025 - 14:18
        #Yaratıcı ekonomi

