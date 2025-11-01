En çok makarna ithal ve ihraç eden ülkeler
4.000 yıl öncesine dayanan en eski erişte kanıtlarının keşfedildiği Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra Orta Çağ'da İtalya ve Avrupa'da popülerleşen bu basit ama çok yönlü yiyecek, küresel mutfağın temel taşlarından biri. The Observatory of Economic Complexity verilerine göre 2023 yılında, İtalya 4,37 milyar dolar değerinde makarna ihraç etti. Bu rakam, diğer iki küresel pazar devi Çin (1,09 milyar dolar) ve Güney Kore (1,07 milyar dolar) tarafından ihraç edilen değerin dört katından fazla. Türkiye, aynı yıl 0,9 milyar dolar değerinde ihracatla dördüncü sırada yer aldı.
