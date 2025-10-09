Habertürk
        Haberler Gündem İnfo Grafik ChatGPT trafiğinin yarısından fazlası 15 ülkeden

        ChatGPT trafiğinin yarısından fazlası 15 ülkeden

        Yapay zeka kullanımı, özellikle de ChatGPT gündelik hayatımıza iyice yerleşmeye başladı. 2025 Ağustos verilerine göre ChatGPT'ye yönelen küresel trafiğin %58'i yalnızca 15 ülkeden geliyor. ABD, Hindistan ve Brezilya ilk üç sırayı paylaşırken, Türkiye yaklaşık %2'lik payıyla dünya genelinde 11. sırada yer alıyor. Geriye kalan 180'den fazla ülke ise toplam trafiğin %42'sini oluşturuyor. Bu tablo, yapay zekâ kullanımında bölgesel yoğunlaşmanın hâlâ çok belirgin olduğunu gösteriyor.

        Giriş: 09.10.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.10.2025 - 16:06
        #Yapay Zeka
        #chatgpt

