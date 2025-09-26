25 ülke dünya nüfusunun yüzde 73’ünü oluşturuyor
2025 yılı itibarıyla dünya nüfusu 8,2 milyara ulaşmış durumda ve 2080'lerde yaklaşık 10,3 milyar ile zirveye ulaştıktan sonra uzun vadeli bir düşüşe girmesi öngörülüyor. Asya, dünyanın en kalabalık kıtası olmayı sürdürmekte ve küresel nüfusun yarısından fazlasını barındırmakta. Dünyanın en kalabalık 20 ülkesinden 11'i Asya'da yer alıyor. Dünya nüfusunun en kalabalık 25 ülkeye göre yüzdelik dağılımı ise grafikte gösterildiği gibi.
