Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İnfo Grafik En pahalı park yerleri

        Siz ne kadara park ediyorsunuz?

        Otomobil park etmenin maliyeti bazı şehirlerde adeta ev fiyatlarını geçiyor. Listenin zirvesinde New York yer alıyor. New York'ta bir park yeri 1,47 milyon dolar değerinde. Onu 1,12 milyon dolarla Hong Kong ve 823 bin dolarla Boston izliyor. Londra ise 729 bin dolar ile ilk dörtte yer alıyor. Bu veriler, büyük metropollerde sınırlı alanın ve yoğun nüfusun, park yeri maliyetlerini nasıl astronomik seviyelere çıkardığını göstermekte

        Giriş: 26.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 26.09.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        #park yeri

        BAKMADAN GEÇME

        Kripto paranın önlenemez yükselişi
        Kripto paranın önlenemez yükselişi
        Dünya’nın en yenilikçi ülkeleri
        Dünya’nın en yenilikçi ülkeleri
        Dünyayı en çok kim robotlaştırıyor?
        Dünyayı en çok kim robotlaştırıyor?
        Online bankacılık ne kadar kullanılıyor?
        Online bankacılık ne kadar kullanılıyor?
        En çok havaalanına sahip 20 ülke
        En çok havaalanına sahip 20 ülke
        Ozon tabakasındaki iyileşme devam ediyor
        Ozon tabakasındaki iyileşme devam ediyor
        Dünyadaki en uzun yer isimleri
        Dünyadaki en uzun yer isimleri
        Cinsiyet eşitliği için son beş yıl
        Cinsiyet eşitliği için son beş yıl
        Ağustos konut satış rakamları
        Ağustos konut satış rakamları
        İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam
        İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam
        Avrupa’nın hırsızlık haritası
        Avrupa’nın hırsızlık haritası
        Koruma altındaki doğa alanları
        Koruma altındaki doğa alanları