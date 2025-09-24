2025 Küresel İnovasyon Endeksi
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), 2025 Küresel İnovasyon Endeksi'ni yayımladı. Endeks; insan gücü, kurumlar, teknoloji ve yaratıcı çıktıların yanı sıra pazar ve iş dünyasının gelişmişliği gibi uzun bir kriter listesine odaklanarak 132 ekonomideki inovasyon seviyelerini değerlendirdi. İsviçre, 100 üzerinden 66 puan alarak sıralamada bir kez daha zirveye yerleşti ve inovasyonda 15. kez dünya lideri seçildi. ABD üçüncü, İsveç ise ikinci sırada yer aldı. Çin, dünyanın en yenilikçi 10. ülkesi oldu. Çin ayrıca Malezya ve Türkiye'nin önünde en yenilikçi üst orta gelirli ülke seçildi. Türkiye ise 37.2 puan ile 132 ülke arasında 43. sırada yer aldı
Giriş: 24.09.2025 - 15:28 Güncelleme: 24.09.2025 - 15:31