On yıl öncesine kıyasla daha az insan ülkesi için savaşmaya istekli
Gallup International tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, on yıl öncesine kıyasla daha az insan ülkesi için savaşmaya istekli. Dünya genelinde her iki yetişkinden biri (%52) bir savaş çıkması durumunda ülkesi için savaşacağını belirtirken üçte biri (%33) savaşmayacağını ve %14'ü ise emin olmadığını söylüyor. Son yıllarda yaşanan birçok çatışmanın ardından savaşma isteğinin azaldığı görülüyor. 2014 yılında Kırım'ın Rusya tarafından ilhakında, dünya genelinde aynı soruya verilen cevap %61'di
Giriş: 10.10.2025 - 15:39 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:40